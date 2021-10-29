蘭桂坊集團主席擬參選立會 網：何不直接選特首

蘭桂坊集團主席盛智文表示正考慮參選，「現階段不會說不、但亦不斷言去馬，未來幾天將有最終決定。」（中通社資料照片）

立法會換屆選舉提名 期30日展開，為期兩周，新選制下議席數目增至90席。在傳統民主派缺席下，外界關注建制陣營如何布局，又有何「新面孔」準備入閘。蘭桂坊集團主席盛智文表示正考慮參選，「現階段不會說不、但亦不斷言去馬，未來幾天將有最終決定。」

香港 01報導，盛智文解釋不會拖拉太久，因為若果參選，須把握時間嘗試爭取提名。至於屬意哪個界別，他指無論是地區直選、功能組別、抑或選委會界別，自己都符合參選資格，並無偏好：「所有界別都是代表香港人，服務市民，無話地方選區（直選議席）就一定代表性強一點。」

有網友表示：「直接選特首，港交所主席個位都用外國人，特首的為何不可？」

盛智文受訪時坦承可能參選，正在考慮階段，「仍有時間考慮，提名期去到11月12日，但我這幾日會有決定，如果選，到時會對外宣布。」他稱除要考慮有否時間投入，也要認真對待入到議會應有的擔當，「不是一個容易的決定，讓我想想，再下一個妥當的決定。」

盛智文解釋，考慮參選是因為立法會制度有變，「愛國者治港」確立後有望幫到香港、改善市民生活。他稱市民對住屋等問題非常不滿，自己也要想想入到議會，能否推動轉變。

新制下立法會分為三大板塊，直選、功能組別及選委會界別，盛智文稱會通盤考慮，沒有偏好將循哪個板塊出選。不過，他笑稱自己是選委會的一員，但參選不會限死在選委會界別，「三個板塊皆有利弊，而且我不屬於任何黨派，所以我都會考 慮。」