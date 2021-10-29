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港立會直選提名 民建聯區區派人 北京盼現愛國執政聯盟

香港新聞組╱香港29日電
香港經濟日報刊登評論文章指出，北京方面期待香港出現一個強大的「愛國者執政聯盟」。(中通社資料照片)
香港經濟日報刊登評論文章指出，北京方面期待香港出現一個強大的「愛國者執政聯盟」。(中通社資料照片)

香港立法會換屆選舉提名期明日展開將於30日（周六）舉行，建制大黨民建聯及工聯會將於今天開會，會後料公布選舉部署。據悉，民建聯在所有直選選區均會派人參選，工聯會則有起碼三人在地區出戰。

政圈傳出，民建聯在10個地方選區均派人參選，其中觀塘區議員顏汶羽將出任「正選」，取代柯創盛出戰九龍東（觀塘及黃大仙東南部）；港島區方面，民建聯中委、新星梁熙將出戰港島東，工聯會會長吳秋北亦同區落戶。

新界西南（荃灣及葵青）方面，民建聯陳恒鑌將爭取連任，對手包括工聯會「小花」兼KOL陳穎欣。

香港01報導，多名建制派人士28日獲邀到中聯辦開會，交代選舉部署，消息指民建聯九龍東議員柯創盛、新界西梁志祥及進出口界黃定光，將無緣入圍。民建聯進出口界議員黃定光承認將退下火線，由黨友兼全國政協委會黃英豪接棒。

譚耀宗在活動後被問到會否提名非建制派參與立法會選舉，他表示，自己有3個提名名額，分別是選委席位、功能組別和地區直選，現時有不少民建聯黨友希望得到他的提名，加上他與黨友一起工作，較熟識對方，因此提名會以曾共事的黨友優先，難再提名其他人參選。

香港經濟日報昨天刊登評論文章指出，香港立會換屆選舉，北京方面期待香港出現一個強大的「愛國者執政聯盟」，主要成員包括政治任命官員、立法會建制派議員、專家學者、意見領袖等。

文章形容，香港沒有執政黨，造成長久的政治困局，以致官員形容自己每次到立法會只能「乞票」。時移勢易，在新政局之下，北京方面希望香港有一個強大的「愛國者執政聯盟」，打破過去的困局。

文章指出，對於北京方面的這種想法，親政府的建制黨派民主建港協進聯盟是「春江水暖鴨先知」，已把黨的目標從過去的「參政議政」提升為「參與管治」。外界認為，政府和建制派將要建立「命運共同體」，建制派要為政府施政失誤負責，期望可與政府建立「有辱有榮」的執政聯盟關係。

香港 提名 北京

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