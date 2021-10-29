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梁君彥稱立會延任一年「高效」 否認淪舉手機器

香港新聞組╱香港29日電
香港立法會主席梁君彥在立法會年結記者會上表示，在第6屆立法會期間，特區政府共提交128項法案，其中124項法案獲通過，比過去兩屆只通過80多項法案多了一半。（中通社）
香港立法會主席梁君彥在立法會年結記者會上表示，在第6屆立法會期間，特區政府共提交128項法案，其中124項法案獲通過，比過去兩屆只通過80多項法案多了一半。（中通社）

立法會主席梁君彥昨日舉行年結記者會，形容議會運作「高效」，儘管大會會議時數減少，但議員已在法案委員會階段仔細審議，否認議會淪為「舉手機器」。

明報報導，延任一年的第六屆立法會，會期明日中止，本年度共召開49次大會，會議總時數為342小時，屬任內最少的一年，但議會通過了46項政府法案，數目屬任內最多，較過去每年平均通過約20項多逾一倍；然而，屆立法會一直不能在全體議員就任的情况下運作，屬立法會成立以來首次。

報導指出，梁君彥表示，在過去一年，立法會回復理性，「向市民交出的成績，既有突‍破，亦惠及民生」，形容議會「高效運作」。談及立法會以不記名方式通過法案，遭質疑議會是否淪為「舉手機器」，梁君彥反駁有關說法，稱逾九成外國議會多用「Voice Vote（聲音投票）」，香港的「記名點票率高過其他更民主的地方」，又稱若議案無爭議，「大部分議員都同意，為何不能舉手？」

另據立場新聞報導，有消息指立法會閉門「惜別晚會」期間，行政長官林鄭月娥提及「反送中」運動，批評建制派提出政府應成立獨立調查委員會，調查警方執法，認為他們要道歉，有在場的建制派不滿林鄭的言論，現場氣氛尷尬。梁君彥回應稱，在閉門環節，官員與議員是「各表心聲」，對於各人發表的心聲，他不作評論。

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