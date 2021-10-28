香港海洋公園蝕逾5000萬美元 入場人次跌36%

香港海洋公園27日發布2020至2021年度財務報告，顯示受疫情影響，入場人次較上一財年減少36%，收入下跌45%。（中通社）

香港 海洋公園27日公布最新業績，受疫情 影響，截至6月底止的財政年度，入場人次較上年同期減少36%至140萬人，收入則下跌45%至3.94億元（港幣，下同，約5065萬美元）。扣除港府資助前的經營虧損淨額為11.12億元（約1.4億美元）。

信報報導，園方表示，疫情對園區經營帶來極大挑戰。從2020年7月1日至2021年2月17日，海洋公園按港府指示暫停開放，合計146天，相當於該財政年度達四成時間，期間完全失去訪客收入。2月18日重新開放後，公園客流量亦大幅受限，僅以本地訪客為主。公園遂主動採取節流措施及重整預算管理，以應對相關影響。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，縱使面對持續艱難的營運環境，園方仍試行新概念和發揮公園潛力，成功吸納新訪客，包括著重健康、熱愛運動和健體、喜愛探索大自然，以及鍾情寵物和花藝等的客源市場。

另據香港電台報導，旅遊界立法會議員姚思榮預計，隨著水上樂園 開幕及公園逐步轉型，虧損會逐步收窄，估計最快到後年，公園的營運模式進入新階段，情況會有所改善。香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮就表示，海洋公園目前的虧損情況是預期之內，相信要到通關，旅遊活動回復正常才有轉機，現時難以估計公園何時才可達至收支平衡。