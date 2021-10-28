恒大抵押許家印香港山頂大宅 料套現3800萬美元

中國恒大集團創辦人許家印。（新華社資料照片）

中國恒大 債務危機未解決，香港 01調查發現，主席許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨立屋，本月抵押予建行（亞洲）借按揭貸款，料可借3億元（港幣，下同，約3857萬美元）。該獨立屋由公司持有，董事為許家印的「管家」，早前以月租50萬元放租。

彭博26日引述消息指，中國政府要求許家印以其私人財富緩解公司債務危機。

香港01報導，恒大主席許家印透過「巨山有限公司」持有市值8億元的山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，並擔任控股股東，香港01上月獨家揭發，巨山董事轉名至許家印的「管家」譚海軍。

相鄰的10號B座屋，由「源訊有限公司」，譚海軍為董事，由離岸公司控股，前董事亦曾以灣仔中國恒大中心為申報地址。消息指，該豪宅為恒大相關人士持有，恒大近日有意將10B屋騰出，以月租50萬元招租。

根據土地註冊處紀錄，本月10月19日，布力徑10號B屋獲中國建設銀行（亞洲）承造按揭。

10B屋實用面積約5000平方呎，發展商新世界發展於2012年以轉讓公司方式售出，市場一直無法確定新業主，大屋亦一直無抵押借貸，直至本月向建行（亞洲）借貸。

10B屋現時市值約7億元，根據金管局現時按揭指引，以公司持有的物業，按揭上限約40%計算，即可套現約3億元。

據報導，10B屋一度租出及後收回，10B屋及10C屋近年為許家印夫婦及家人自用，由「管家」譚海軍處理大小事務。而許家印妻子丁玉梅，亦不時住在布力徑大宅，記者上月到許家大宅查詢，但譚海軍和丁玉梅均不在家。

不過截至今年6月底，恒大債務達3000億美元（約2.34兆港元），此次抵押物業套現3億港元，僅為杯水車薪。