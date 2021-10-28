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氣溫如升3℃ 香港中環碼頭恐沒頂 海濱退至滙豐總行

香港新聞組／香港28日電
氣候組織模擬全球升溫，倘升3℃將水淹香港，中環海濱退至滙豐總行。圖為香港中環海濱，右上建築為滙豐總行。(中通社資料照片)
氣候組織模擬全球升溫，倘升3℃將水淹香港，中環海濱退至滙豐總行。圖為香港中環海濱，右上建築為滙豐總行。(中通社資料照片)

氣候變化問題加劇，香港亦不能倖免。關注氣候組織「Climate Central」最新研究指，若本世紀末全球平均氣溫上升3℃，約50個城市將面對海平面上升的威脅，並需採取「前所未有」的防禦措施，否則將損失居住土地。研究又指，雖然威脅是全球性的，但最受影響城市，集中在亞洲。

香港01報導，研究更將香港列為全球首20個最受影響地區，估計如平均氣溫升溫3℃，香港將有61%人口居住的地方被淹沒。Climate Central又製作模擬圖，預測世界各地名勝在升溫1.5℃及3℃，海平面上升情況。以香港為例，如升溫3℃，中環海濱將大範圍被淹沒，中環碼頭亦將近被「沒頂」。

聯合國轄下「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）今年8月公布第六次評估報告（AR6）的第一部分，警告海平面持續上升已不可逆轉，並指即使全球升溫限制在1.5℃內，海平面仍會至少平均上升約2至3米。

Climate Central聯同美國普林斯頓大學等機構研究員，利用全球海拔及人口數據，分析如在高碳排放情景下，預計在約200至2000年的時間內，全球平均海平面將上升8.9米。

假如全球排放量不變，更將導致全球平均氣溫升溫3℃。而全球50個主要城市當中，主要位於亞洲的城市，需抵禦前所未有的海平面水平，否則將損失部份或近乎全部現存地區。若升溫3℃，潮漲時海平面或會淹沒目前全球超過8億人生活的陸地。

研究團隊又製作模擬圖，假設海平面上升情況，當中包括多個香港地標，如國際金融中心二期等。模擬圖顯示，如全球升溫1.5℃，中環的海岸線料會進佔到滙豐總行大廈前的德輔道中一帶；如升溫3℃，中環新填海區大片平地將遭水浸，香港大會堂低座大樓更會被水淹去半座。研究強調，大幅減少碳排放，是所有沿海國家或地區所關注的議題，各地應立即減排，並在2030年前，將碳排放減至現時一半。

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