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「十年」危害國家安全？ 導演：堅持創作自由

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港立法會昨天三讀通過修訂「電影檢查條例」草案，在會上發言的議員，有人點名批判港產電影《十年》等，販賣恐中、煽動港獨，《十年》導演之一周冠威表示，條例無具體講明哪些內容屬於危害國家安全，但為了堅持創作自由，他不會理會這條例，亦希望條例不會令電影人喪失生命力，反而迸發出一些可能性。他認為在海外發行、在網上發布影片，這些渠道均可選擇、考慮。

明報報導，因為無實際例子，難釋除疑慮，但同時認為「無得自己嚇自己」，他促具體講明該戲是哪橋段、哪情節不利於國家安全，以便業界理性討論，「有無被判入獄的人說明因為看了《十年》，所以犯法呢？」

報導稱，浸大電影學院副教授吳國坤料短期內不會有批評政府、警察的電影，題材娛樂至上，但電影向來具批判性，可令社會進步，現時「紅線」模糊，一定有寒蟬效應，無法藉電影記錄某些事件，令公眾少了反省機會。

維基百科指出，《十年》是2015年12月上映的香港電影，由五齣短篇電影單元合集而成，香港於2015年12月17日在百老匯電影中心上映，因反應熱烈而陸續於不同戲院再上映，累計票房突破600萬港元（約77.1萬美元），並獲得第35屆香港電影金像獎最佳電影。

該電影因內容涉及香港人權、民主、言論自由受威脅的現況，電影中五個短片，預示了香港未來十年會發生的情況，被譽為是香港未來的「預言書」。北京政府全面封殺此片，下令各大網路平台禁止直播、轉播金馬獎及香港電影金像獎實況，令至少千萬觀眾無法收看第35屆香港電影金像獎頒獎典禮。

中共官媒環球時報2016年1月22日的社評稱電影《十年》，「在內地人看來，這部片子是完全荒誕的，它所描繪的場景十年後不可能在香港出現」。但事實上，電影《十年》中預言的中共統治下的香港的場景，正一一變為現實。

電影 香港 中共

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