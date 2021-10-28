香港電檢修例 不利國安禁演 「十年」遭點名煽動港獨

香港立法會27日三讀通過「電影檢查修訂條例草案」，進入國安禁片時代。圖為市民於旺角一戲院觀看電影上映時間等訊息。（中新社）

香港 立法會舉行延任一年的最後一次大會，號稱世界六大電影 基地位列第三的香港，自此進入有國安禁片的年代。香港立法會昨天三讀通過修訂「電影檢查條例」草案，在45分鐘時間、5名議員發言下，快速通過了這項條例。

香港國安法通過後，港府提出修訂電影檢查條例，其主要內容有，要求電檢處檢查員未來須考慮影片上映會否不利於國家安全；港府政務司司長如認為影片不利國安，可撤銷核准或豁免上映的證明書；督察可在沒有法庭手令授權的情況下進入和搜查任何地方，並可要求核准或豁免證明書持有人提供上映的日期、時間和地點，以避免有人利用社交媒體或即時通訊程式隱藏違法放映影片。如上映未獲豁免或核准的影片，修訂亦提高最高刑罰至監禁3年、罰款100萬港元（約12.8萬美元）。

港府商務及經濟發展局局長邱騰華表示，修例目的在完善電影管理制，以有效防範及制止任何危害國家安全的行為，局方在6月已更新電影檢查員指引。

獲香港電影金像獎爭議影片「十年」的劇照。（路透）

對有人要求修例應規管網路上的影片，邱騰華指今次修例只適用於符合上映定義的影片，是否延伸至網路，需小心研究，如加入網路規管，將超越修例原意及範圍，亦涉及其他政策、科技、執法等考慮，要更長時間研究。

在會上發言的議員，有人點名批判港產電影《十年》等，販賣恐中、煽動港獨，潛藏在電影中的危害國家安全意識不容忽視；有說香港電影明顯醜化香港，煽動年輕人對未來的絕望和恐懼，繼而在2019年做出非理性和違法暴力行爲，破壞社會和平。

明報報導，經民聯議員梁美芬促港府監管《十年》這類電影不會再在香港市場出現，她表示當年在戲院看《十年》時嚇了一跳，該電影販賣恐中、仇中情緒，以及煽動港獨，當年青年新政在「18區開花」以《十年》宣傳政治理念，3至5歲童擔凳，幾百人在廣場觀看，為何有11、12歲參加2019年騷亂，其實有來由」。

據報導，工聯會議員陸頌雄則指2015年上映「以年份做戲名」的電影，「明顯配合攬炒派醜化香港，以危言聳聽的策略拍電影」，繼而令人在2019年做出違法、暴力行為，他又指好萊塢 電影也有底線。

延任1年的香港立法會，民主派議員全線退出，只剩下42人，但全年通過了約40項法案和超過3200億港元撥款。