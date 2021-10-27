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董啟章小說「香港字」 穿越150年印在心裡的情書

香港新聞組／香港27日電
香港作家董啟章最新著作「香港字」，刻畫三段與鉛字及香港息息相關的故事，近期將出版。（中央社）
香港作家董啟章最新著作「香港字」，刻畫三段與鉛字及香港息息相關的故事，近期將出版。（中央社）

曾經，印刷鉛字是文化的載體，承載濃得化不開的情感與歷史記憶，香港作家董啟章最新著作「香港字」，刻畫三段與鉛字及香港息息相關的故事，近期將出版。

中央社引述新經典文化的新聞稿，香港曾有一批風格獨特的印刷鉛字，源於19世紀英國傳教士引進活字印刷技術，用來印刷中文「聖經」，後經由香港英華書院印刷所鑄成第一批「香港字」，印出了無數出版物，為當時的香港華人提供許多知識及訊息，可惜歷經戰亂，「香港字」散佚不傳。

直到2018年，香港版畫工作室的翁秀梅收到一封來自荷蘭的電郵，得知荷蘭國家民族學博物館找到一套1858年自香港購入的「香港字」，翁秀梅於是展開「香港字重鑄計畫」。

2020年間，香港版畫工作室依著這批「香港字」，重新復刻73枚「香港字」，並於香港文化博物館舉辦「字裡圖間－香港印藝傳奇」展覽。董啟章就是在這個展覽中看到「香港字」。

董啟章回憶：「那一刻，我實實在在地被震撼了，也因而著了魔，彷彿有聲音呼喚我，把它的故事寫出來。」

全書分三部分：「晨輝遺書」、「活字降靈會」、「復生六記」。「晨輝遺書」故事發生於2019至2020年間，女生角賴晨輝自殺未遂，精神陷入困境，因緣際會協助籌辦「香港字」展覽，進而重構出自己的家族故事，展開尋根之旅。

「活字降靈會」描述「香港字」歷史，以文字與靈對話的形式，由字靈向晨輝講述彷彿創世紀般的「香港字」故事。

「復生六記」描述19世紀排版工人戴福與少女黎幸兒的一段苦戀。戴福曾就讀於香港英華書院，之後加入書院印刷所當排版工，見證「香港字」的發展。

董啟章曾三度榮獲紅樓夢文學獎評審團獎，以「愛妻」獲台北書展大獎，他表示：「與其說這是一部歷史小說，不如說它是一個創造神話，或者神話的創造。當然，最樸素的讀法是，這是一個愛情故事。」

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