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涉盜136萬美元公款 優才小學前校長被捕

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

直資（受港府直接資助）名校優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏捲入學校「單據異常」事件，於5月突然辭職，校董會調查後交警方處理。警方最新回覆證實，早前接獲報案指，懷疑有學校職員以虛假理由批出及提取該校涉及約1060萬元（港幣，下同，約136.3萬美元）款項，警方其後於20日以涉嫌盜竊拘捕一名43歲姓聶男子，該男子已獲准保釋候查。

香港經濟日報報導，聶敏透過發言人回覆TOPick查詢表示，事件已交律師處理，暫不方便回應。

警方今日回覆查詢表示，於5月接獲一間學校代表報案，指懷疑有職員在2018年9月至今年4月期間，以虛假理由批出及提取該校款項，涉及金額約1060萬元。

警方續指，案件由將軍澳警區重案組跟進，經深入調查後，於10月20日早上在將軍澳區，拘捕一名43歲姓聶男子，涉嫌「盜竊」。被捕男子已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

翻查資料，聶敏自2004年加入優才書院，曾擔任班主任、德育副主任及活動主任等，直至上學年升任小學部校長，惟不足一年，已於今年5月辭職。

優才書院校董會及校監當時分別發聲明及信件交代事件，指校方在5月初發現「部分單據異常」，展開調查後指聶敏疑涉違反專業操守、行為失當及財務管理紊亂等，並引述聶敏「已承認工作上行為失當」，緊急校董會會議即時接納其引咎辭職，又指事件「純屬小學校個人職業操守問題」，不涉學校整體運作。

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