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港府剔除公司註冊 支聯會成為歷史

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

已有32年歷史的香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）正式成為歷史，港府把它從公司登記冊中剔除，支聯會不再是本地合法註冊組織。在港府作出相關決定前，支聯會早已自行宣布解散。此外，支聯會營運的「六四紀念館」早已被被當局依法取締。

港府發言人公布，香港特首會同行政會議昨天根據《公司清盤條例》，命令公司註冊處處長將支聯會自公司登記冊中剔除。公司註冊處回覆明報查詢時稱，過去5年沒有公司因上述條文被剔除註冊。

發言人表示，行政長官會同行政會議注意到相關證據顯示，支聯會一直堅持和宣揚其5大綱領，包括「結束一黨專政」；「結束一黨專政」的客觀涵義，特別是按所有相關資料來理解，就是結束中國共產黨的領導，而支聯會也一直積極持續通過活動推動其5大綱領。

1989年北京爆發民運後，支聯會於同年5月21日在港成立，目的是支援中國的愛國民主運動，其5大綱領是釋放民運人士、平反「八九」民運、追究屠城責任、結束一黨專政及建設民主中國。

在「反送中」運動之後，警方對支聯會採取行動，包括依國安法指控支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤以及支聯會「煽動顛覆國家政權」。

明報報導，駐港國安公署發言人稱，《港區國安法》規定，在港任何機構、組織和個人都應遵守該法和香港有關維護國家安全的其他法律，不得從事危害國安的行為和活動。支聯會長期從事顛覆國家政權活動，是破壞香港社會穩定的「毒瘤」。港府依法採取取締行動，決定把支聯會從公司註冊中剔除，充分履行維護國家安全責任，是依法維護國安的正義行動。

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