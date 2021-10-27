前民陣召集人陳皓桓再認非法集結罪 加監1月

民陣前召集人陳皓桓 (左二) 陳皓桓前年9月涉參與港島遊行，26日認罪參與未經批准集結罪。圖為陳皓桓今年5月17日在法院外舉橫幅要求釋放政治犯。（歐新社資料照片）

前民陣召集人、25歲的陳皓桓被指前年9月在港島參與遊行 ，被加控明知而參與未經批准集結罪。他昨天在東區裁判法院承認控罪，裁判官判處他入獄3個月，當中2個月與其他案件的刑期同期執行，陳皓桓即加監1個月，連同早前其他案件的刑期，共判囚22個月。

香港 電台報導，控方在庭上播放數段影片，身穿「公民抗命」字樣上衣的陳皓桓受訪時說，遊行是基本權利，不會說是「行街」，行動是公民抗命，已有準備會被捕，不怕入獄。裁判官鄧少雄表示，案中最大影響是遊行導致道路封閉，當日下午2時至午夜12時造成主要幹道封閉，但陳皓桓只參與當中1小時遊行，法庭不應將該段時間的堵路全歸咎於陳皓桓；並援引英國上訴法院的堵路案例指陳皓桓並無持續堵路，亦非蓄意而為。

裁判官亦指，雖然辯方力陳陳皓桓無暴力行為，但他公然呼籲公眾參與未經批准集結，因此將整體量刑起點訂於6個月。

民陣前召集人陳皓桓目前涉及的5宗未經批准集結案已審結，包括去年呼籲公眾參與非法發動七一遊行。（Getty Images）

另據明報報導，陳皓桓上月在獄中被加控明知而參與未經批准集結罪，他昨在東區裁判法院承認控罪，高聲道「敢做敢認，我認罪」。

陳皓桓聽畢控方案情後稱「被人拉，我非常之同意；這麼久才告我，非常之同意。非常同意陳同佳依然未坐到監，但我已經坐了監」。

陳皓桓目前涉及的5宗未經批准集結案已審結，包括前年10•1遊行、10•20九龍遊行、去年六四 維園未經批准集會、七一遊行，以及本案，由今年5月底起服刑的他，若在獄中行為良好，預料最快在明年8月會刑滿出獄。