青少年打一針可返香港 留學生家長鬆口氣

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府昨晚宣布打一劑復必泰疫苗 （輝瑞BNT）的12至17歲青少年可入境，29日起生效。留學青少年的家長表示終於可鬆一口氣。呼吸系統專科醫生梁子超表示，香港 的防疫政策仍有改善餘地，必須於短期內，想辦法處理大量留學生可能在聖誕節回港度假所帶來的爆疫風險，才能成功向內地爭取正常通關。

明報報導，食衛局昨公布調整兩項抵港者接種新冠疫苗的安排，29日起生效。新規定下，12至17歲赴港者如在14天前已接種一劑復必泰，可視為符合規定。如12至17歲香港居民從A組指明地區（例如英國 ）赴港，須檢疫21天及於第26天接受強制檢測；從B組或C組地區抵港，分別須接受14或7天檢疫，並遵從相關強檢要求。

據報導，至於已接種一劑的香港居民，如接種後獲醫生證明其因健康理由未能打第二針，可例外獲准從A組指明地區赴港，並接受21天檢疫。

報導稱，16歲兒子滯留英國的何太獲悉新安排後喜極而泣，她說早前與港府部門「糾纏得好慘」，現終可鬆一口氣，兒子會於當地時間29日上機回港。

另據文匯報報導，梁子超昨指出，澳洲、紐西蘭及新加坡等之前疫情防控工作理想的國家，「失守」後已未能再次成功清零，反映Delta變種病毒株的傳播風險高，香港應從中汲取教訓，及早做好外防輸入措施，特別是臨近聖誕及新年長假期，是留學生返港高峰期，他擔心單是收緊豁免檢疫入境安排，並不足以防止輸入個案，建議港府從檢疫酒店房間供應著手，控制返港人數，以減低出現輸入個案的風險。