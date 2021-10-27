我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

香港收緊入境檢疫 換與中通關 取消大部分豁免檢疫群組

香港新聞組／香港27日電

爭取早日與內地恢復正常通關是香港目前頭等大事，但礙於兩地的防疫措施存在差異，其中香港免檢疫入境安排、確診者出院標準、高危群組檢測次數，以及推行實名制「過關碼」系統被視為兩地恢復正常通關的四大條件，港府與醫管局昨日接連拋出方案滿足其中三大條件。

文匯報報導，三大條件包括由今日起收緊確診個案的出院條件，他們出院後必須再接受14天隔離與健康監測；醫管局研究將前線員工的病毒檢測次數加密至「三天一檢」；稍後還會公布取消大部分「豁免人士」的免檢疫入境待遇，金融業高層、港商、國際影星等入境時將不獲豁免檢疫，只餘跨境貨車司機等非常緊急、有必要性及與香港日常運作有關者仍獲免檢往來兩地，希望能讓中央對恢復通關更有信心。

香港特首林鄭月娥強調，這是為了令香港的防疫工作與內地較為一致，「這些措施我們成熟一項便推一項，希望中央能更有信心讓我們（恢復正常）通關。」

港府早前與內地專家舉行對接會議討論正常通關可行性。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌其後透露，內地專家要求香港在一些防疫工作範疇上作出改善，包括醫護及機場員工等高危群組須加密檢測次數；收緊確診者出院條件並須在指定期間延長醫學監測；收緊機組人員及外交人員等免檢疫入境安排；以及推行實名制「過關碼」系統等。

林鄭月娥昨晨出席行政會議前強調，港府已就中央提出如何令香港的防疫工作跟內地較為一致，要求進入港府大樓或所有港府處所人士，強制使用「安心出行」應用程式，以便更容易追蹤緊密接觸者。

另據明報報導，有學者認為取消豁免檢疫短期內未必影響香港國際金融中心地位，但對外資而言，香港角色為內地與外國的橋梁，只與內地通關並不足夠，長期收緊出入境檢疫措施或令外資撤離，亦質疑與內地有限度通關帶來的經濟效益。有商界代表稱，為了通關而收緊個別行業豁免是可以理解，影響不大。

香港 防疫 檢測

上一則

馬克宏通話習近平 表態支持北京冬奧

下一則

北京冬奧百日倒數 三大賽區、12場館進備戰模式

延伸閱讀

國際特赦組織月底撤出香港 國安法下恐遭港府報復

國際特赦組織月底撤出香港 國安法下恐遭港府報復
香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字

香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字
林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題

林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題
香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院

香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎