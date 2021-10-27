香港收緊入境檢疫 換與中通關 取消大部分豁免檢疫群組

爭取早日與內地恢復正常通關是香港 目前頭等大事，但礙於兩地的防疫 措施存在差異，其中香港免檢疫入境安排、確診者出院標準、高危群組檢測 次數，以及推行實名制「過關碼」系統被視為兩地恢復正常通關的四大條件，港府與醫管局昨日接連拋出方案滿足其中三大條件。

文匯報報導，三大條件包括由今日起收緊確診個案的出院條件，他們出院後必須再接受14天隔離與健康監測；醫管局研究將前線員工的病毒檢測次數加密至「三天一檢」；稍後還會公布取消大部分「豁免人士」的免檢疫入境待遇，金融業高層、港商、國際影星等入境時將不獲豁免檢疫，只餘跨境貨車司機等非常緊急、有必要性及與香港日常運作有關者仍獲免檢往來兩地，希望能讓中央對恢復通關更有信心。

香港特首林鄭月娥強調，這是為了令香港的防疫工作與內地較為一致，「這些措施我們成熟一項便推一項，希望中央能更有信心讓我們（恢復正常）通關。」

港府早前與內地專家舉行對接會議討論正常通關可行性。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌其後透露，內地專家要求香港在一些防疫工作範疇上作出改善，包括醫護及機場員工等高危群組須加密檢測次數；收緊確診者出院條件並須在指定期間延長醫學監測；收緊機組人員及外交人員等免檢疫入境安排；以及推行實名制「過關碼」系統等。

林鄭月娥昨晨出席行政會議前強調，港府已就中央提出如何令香港的防疫工作跟內地較為一致，要求進入港府大樓或所有港府處所人士，強制使用「安心出行」應用程式，以便更容易追蹤緊密接觸者。

另據明報報導，有學者認為取消豁免檢疫短期內未必影響香港國際金融中心地位，但對外資而言，香港角色為內地與外國的橋梁，只與內地通關並不足夠，長期收緊出入境檢疫措施或令外資撤離，亦質疑與內地有限度通關帶來的經濟效益。有商界代表稱，為了通關而收緊個別行業豁免是可以理解，影響不大。