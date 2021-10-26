傳港澳辦主任夏寶龍在深圳為香港立法會「組成」定調

據港媒報導，主管香港事務的北京官員夏寶龍近日南下深圳會晤香港親政府建制派核心人士，為未來4年立法會的組成「定調」。（中新社）

據報導，主管香港 事務的北京 官員夏寶龍近日南下深圳會晤香港親政府建制派核心人士，為未來4年立法會的組成「定調」。

香港立法會預定12月19日舉行，是「反送中」運動爆發後的一次選舉，也是北京當局為落實「愛國者治港」而改變香港選舉制度後的一次選舉。

中央社引述香港經濟日報昨天刊登評論文章表示，北京極為重視這次選舉，國務院港澳事務辦公室主任夏實龍已南下深圳會晤建制派核心人士，為未來4年立法會的組成「定調」。

文章指出，立法會選舉提名 期將於本週六展開，過往此時，各黨派早已公布參選名單，但如今各黨派尚未確定人選，原因是本屆立法會新增了40個選舉委員會（選委會）議席。

此外，新的選舉制度安排也設立了提名關卡，協調的力度加大。

文章透露，對於這次選舉，此京方面十分重視選委會界別選舉，多名資深立法會議員將從地區直選改至選委會界別參選。

此外，創科發展是香港未來重要的發展方向，因此，本屆有多名相關學者參加選委會界別選舉。

另外，為了強化香港與大陸的關係，多名中國全國人大及政協也會參加選委會界別選舉。

文章沒有明確說明所謂的的「定調」內容，但從文章的分析看，北京方面顯然十分關注轉跑道的資深議員、創科界代表和有利於中港關係的人大代表和政委委員能否進入新一屆議會。

經過「反送中」的衝擊及北京中央強力介入後，香港3大選舉自今年9月起陸續登場，首場選委會選舉已於9月19日舉行，接著立法會選舉於12月19日投票，行政長官選舉則於明年3月27日進行。

在「反送中」之後，中國全國人民代表大會通過完善香港選舉制度的決議，大幅改變選委會、立法會及行政長官的選舉模式，目的是落實「愛國者治港」，防止北京眼中的「港獨」或「反中亂港者」進入管治架構。

經「完善」的選委會由原先的1200人增至1500人，除了依舊負責選出行政長官外，還會在立法會選舉中提名及選舉40名議員。

年底立法會選舉的議席也由過去的70人增加到90人。有別於過去，新增的90人中，40席由選委會委員提名及選出，30席由代表各行各業的功能組別選出，餘下20席由地方分區直選產生。