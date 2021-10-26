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梁頌恆破產 香港立會放棄追薪津 撇帳12萬美元

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港第六屆立法會任期即將完結，立法會行政管理委員會發布最後一個年度的事務報告，多名民主派議員被取消議員資格，現已流亡到美國的青年新政前召集人梁頌恆去年被原訟庭判破產，有關93萬元（港幣，下同，約11.9萬美元）將會撇帳（剔除呆帳或壞帳）。

文匯報報導，報告指出，根據原訟法庭的判決，梁頌恆、游蕙禎及梁國雄自2016年10月12日起被取消就職立法會議員的資格。立法會向梁頌恆、游蕙禎支付的酬金及預支的營運資金，以及向梁國雄預支的營運資金共達206萬元（約26.5萬美元），並已納入為「其他應收帳款」。其中，立法會對梁頌恆提出涉款93萬元的申索。鑑於梁頌恆被判定破產，行管會指不值得耗費更多訟費追討，故準備撇銷有關帳款。

行管會亦於去年8月就游蕙禎提出涉款93萬元的申索簽立和解協議，游蕙禎須自去年9月起分48期每月等額償還有關欠款連利息及訟費。年度內，游蕙禎共付還17.5萬元。截至今年3月31日，游蕙禎須按和解協議償還的餘款總額為102.5萬元。

明報報導，至於另一批因去年11月11日人大決定，被追溯至去年7月30日已喪失議員資格的會計界前議員梁繼昌、公民黨郭家麒、楊岳橋同郭榮鏗，他們與行管會在今年2月達成和解，原本要追他們在2020年7月30日至11月11日期間的議員酬金、津貼、任滿酬金等，4人合共472萬元，和解後他們合共向行管會歸還48萬元（約6.2萬美元）。

另據香港經濟日報報導，立法會行政管理委員會提交年度報告，主席梁君彥形容，過去五年是趟「過山車之旅」，料下屆立法會在新成員組合及議席增加下，會有獨特挑戰。

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