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香港特首林鄭月娥：下個5年更有成績

香港新聞組／香港26日電
香港灼見名家傳媒舉行周年論壇暨七周年慶典，探討政治新形勢、發展新思維及經濟新動力。圖為林鄭月娥致詞。（中新社）
香港灼見名家傳媒舉行周年論壇暨七周年慶典，探討政治新形勢、發展新思維及經濟新動力。圖為林鄭月娥致詞。（中新社）

香港特首林鄭月娥昨出席《灼見名家》題為「香港下一個五年」論壇，她表示土地開拓、房屋等，「都不是一個五年的光景可完成」。曾任林鄭競選公關的論壇主持戴健文問到，香港下一個五年會否比現在易做，林鄭回應稱可以很肯定說，下個五年能做得更稱心滿意、更能看到成績。

明報報導，林鄭致詞時先聲明所說的任何內容並非連任政綱，要大家視之為經歷四年多磨練的特首肺腑之言。林鄭主動提及，2016年擔任政務司長的任期尾聲曾出席《灼見名家》年度論壇，當時以「香港八大願景」為主題，亦表明不是競選特首的政綱，「只是一個服務了香港30多年的公務人員的臨別贈言」。翻查紀錄，她當年11月28日作該演說，翌年1月就辭職選特首。

據報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林鄭昨否認致詞內容是連任政綱，是欲蓋彌彰，並認為她在施政報告提出北部都會區，明顯是競選政綱。蔡子強稱特首選舉已開始，林鄭原可堂而皇之表明爭取連任，除選舉經費外，亦因北京未就人選「拍板」，若有意者公開表明意願，會適得其反，故林鄭要說得婉轉。

報導稱，立法會選舉提名期30日展開，特首林鄭月娥昨在論壇上稱，真誠希望接下來的立法會選舉，可看到百家爭鳴，呼籲有志者、熱愛香港和符合「愛國者治港」資格的人積極參選。她重申，「完善」選舉制度不是要搞「清一色」或「一言堂」，往時不能落在建制派手中的立法會功能組別界別，如社福、會計、法律、教育界，選民基礎沒有改變，仍歡迎界別中的專業人士參選。出席同一場合的紫荊黨執委伍俊飛稱會考慮和研究派人參加立法會及特首選舉。

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