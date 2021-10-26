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保安局長：爭取現屆港府展開23條立法

香港新聞組／香港26日電
保安局局長鄧炳強表示基本法23條立法工作並非簡單的事，希望在現屆政府內開始諮詢。（中新社）
保安局局長鄧炳強表示基本法23條立法工作並非簡單的事，希望在現屆政府內開始諮詢。（中新社）

香港立法會保安事務委員會25日開會，有議員關注現屆港府能否完成基本法23條立法工作。香港電台報導，保安局局長鄧炳強表示，爭取在現屆港府完結前，展開基本法23條本地立法工作，他形容並非簡單事情，須精準研究合用的法例。

文匯報報導，保安局局長鄧炳強昨在論壇上表示，香港正面對三大危害國家安全的威脅，強調，基本法第23條有必要立法，但目前未有時間表，「立法一定要面對可能發生的事情，要能執行，要有效。」

鄧炳強出席《灼見名家》周年論壇時表示，基本法第23條立法有實際作用，雖然香港國安法及「愛國者治港」原則確實有效，但2019年激化的本土主義恐怖活動，讓很多外部勢力都想利用香港，故除了禁止分裂國家、顛覆政權外，亦需針對外國勢力代理人背後的外部勢力和間諜行為，故基本法第23條有必要立法，但目前未有時間表。他強調，立法要因時制宜，一定要能有效執行，不能隨便。

他並指，香港正面對三大危害國家安全的威脅，一是誘導年輕人施以暴力、參與攬炒，甚至引發孤狼式襲擊；二是恐怖活動，包括炸彈襲擊；三是利用「羊村」系列繪本等文化，軟性荼毒年輕人，故香港除了堵塞國家安全漏洞，還要建立愛國主義教育。

談到香港的遊行集會自由，鄧炳強重申，市民的遊行、集會及示威權利受基本法及香港國安法保障，但卻非必然，並指和平的遊行示威，在公安條例下完全可以進行，然而在疫情下需要做足風險評估。

鄧炳強又指，和平守法的示威沒問題，當疫情過後加上符合《公安條例》的要求，市民可以繼續遊行示威。

香港 遊行 公安

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