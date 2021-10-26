國際特赦組織月底撤出香港 國安法下恐遭港府報復

國際特赦組織25日宣布月底關閉香港分會，理由是「港區國安法」下，不能免於被香港政府報復的恐懼而在香港有效運作。（路透）

在香港 設立辦事處已有40多年歷史的國際特赦組織宣布，在香港國安法下，人權組織已不能免於被港府報復的恐懼而在香港有效運作，今年底前關閉香港兩個辦事處。

國際特赦組織在全球150多個國家地區設有地區組織，其中國際特赦組織香港分會於1982年成立。國際特赦組織昨發布「感謝有你同行，一同捍衛人權」的公開告別信，說國際特赦組織香港分會辦公室將於10月31日起停止運作，屆時香港分會網站及社交媒體專頁將停止更新。未來，國際特赦組織仍會繼續監察、記錄和關注世界各地，包括香港人權狀況。

國際特赦組織香港分會及亞太區總部，分別關切香港和亞太各地的人權狀況。（Getty Images）

國際特組織的聲明說，對要關閉辦事處表示沉重，本年底前關閉在香港的兩個辦事處，其中香港分會本月底停止運作，至於在港的地區辦事處則在年底關閉，相關運作會搬到其他亞太區辦事處。

香港新聞組／香港26日電

國際特赦組織在香港的兩個辦事處，其中一個辦事處屬於香港分支，主要工作 是關注和推動香港人權，近期發布的報告包括有關港區國安法如何落實的調查，以及港警對民主示威者使用武力的相關研究。另一個辦事處則是區域總部，負責東亞、東南亞 和太平洋地區的研究和推廣工作。

國際特赦組織主席在聲明中說，香港一直是國際公民社會組織的理想地區總部，但近期針對本地人權組織及工會的行動，顯示當權者消除所有異見聲音的行動加劇，認為難以在不穩定環境下繼續運作。

國際特赦組織表示，過去40年曾在香港成功推動廢除死刑，在2019年大型示威期間，亦曾披露警方使用過度武力，國際特赦組織形容香港分會曾經在違反人權最黑暗的日子，發出光芒。而香港國安法字眼模糊，已經被北京當局用作限制言論和集會自由，打壓異見，又指香港的人權狀況在法例實施後急速倒退，至少35個團體因而解散。

香港保安局長鄧炳強在立法會保安事務委員會上說，港府會盡快就基本法23條立法，但罪行不只是香港國安法規範的四項罪行，研究包括其他的犯罪行為，希望在現屆港府展開諮詢工作。