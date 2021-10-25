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因應國安法 國際特赦組織宣布關閉在香港機構

香港特派員李春/香港報導
國際特赦組織25日宣布，今年底前關閉香港2個辦事處。圖為香港街景。（香港中通社）
國際特赦組織25日宣布，今年底前關閉香港2個辦事處。圖為香港街景。（香港中通社）

國際特赦組織25日宣布，在香港國安法下，人權組織已不能免於被政府報復的恐懼而在香港有效運作，今年底前關閉香港2個辦事處。

國際特赦組織在全球150多個國家地區設有地區組織，其中國際特赦組織香港分會於1982年正式成立。國際特赦組織說，香港分會是關注人權的民間組織，其工作建基於研究和國際社會認可的標準，獨立於任何政府、政治理念、經濟利益或宗教信仰，不接受政府或其他政治組織的捐款，經費來自世界各地會員和公眾的捐款。

國際特赦組織25日發布「感謝有你同行，一同捍衛人權」的公開告別信，說國際特赦組織香港分會辦公室將於10月31日起停止運作，屆時香港分會網站及社交媒體專頁將停止更新。 未來，國際特赦組織仍會繼續監察、記錄和關注世界各地，包括香港的人權狀況，並持續將人權知識廣傳予世界各地的人們。

國際特組織的聲明說，對要關閉辦事處表示沉重，本年底前關閉在香港的兩個辦事處，其中香港分會本月底停止運作，至於在港的地區辦事處則在年底關閉，相關運作會搬到其他亞太區辦事處。

國際特赦組織主席在聲明中說，香港一直是國際公民社會組織的理想地區總部，但近期針對本地人權組織及工會的行動，顯示當權者消除所有異見聲音的行動加劇，認為難以在不穩定環境下繼續運作。

國際特赦組織表示，過去四十年曾在香港成功推動廢除死刑，在2019年大型示威期間，亦曾披露警方使用過度武力，國際特赦組織形容香港分會曾經在違反人權最黑暗的日子，發出光芒。而香港國安法字眼模糊，已經被北京當局用作限制言論和集會自由，打壓異見，又指香港的人權狀況在法例實施後急速倒退，至少35個團體因而解散。

香港保安局長鄧炳強在立法會保安事務委員會上說，香港政府會盡快就基本法23條立法，但罪行不只是香港國安法規範的四項罪行，23條研究包括其他的犯罪行爲，希望在現屆政府展開諮詢工作。

他還說，香港政府正為訂立網路安全法例進行準備工作，主要針對機構，至於個人在網上發布不當言論，目前有法例處理，包括煽動言論及行爲罪，港府會再檢視灰色地帶。

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