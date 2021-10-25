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香港財爺：失業率跌 回落速度放緩 15至24歲組群仍高企

香港新聞組／香港25日電
財政司司長陳茂波指出，近月失業率回落速度放緩，圖為市民在服裝店消費。（中新社資料照片）
財政司司長陳茂波指出，近月失業率回落速度放緩，圖為市民在服裝店消費。（中新社資料照片）

香港財政司司長陳茂波昨日發表網誌指出，近月失業率回落速度放緩，某程度反映改善動力稍為減弱，惟把產業結構與就業結構綜合來看，經濟結構不平衡的狀況仍持續。他亦表示，分配嚴重不均成為香港社會發展的最主要矛盾。

大公報報導，陳茂波表示，香港就業市場情況進一步改善。最新公布的7月至9月的失業率為4.5%，較上一期的4.7%低0.2個百分點，回落到一年半低位。今年以來失業率已回落近3個百分點。不過，近月失業率回落速度放緩，某種程度反映改善動力稍為減弱。而15歲至24歲的組群，雖然已從去年20.3%的水平回落，但目前仍高企在15%的水平，遠遠高於整體的平均數。

他續指出，香港經濟持續發展，但把產業結構與就業結構綜合來看，經濟結構不平衡的狀況一直持續。例如旅遊業，在疫情前占本地生產總值雖只有4.5%，卻僱用了6.6%的打工仔，從業員近26萬人。這樣的就業結構意味著，即使金融服務業發展暢旺，並帶動零售、餐飲、旅遊及運輸等行業的需求，但不同行業打工仔所能分享到的經濟成果，仍存在較顯著的不平衡問題。另外，住宅樓價嚴重脫離一般市民的負擔能力，也引致生活成本偏高，蠶食了打工仔辛勞賺取的工資的實際購買力。

陳茂波隨後把香港比喻為一棵榕樹指出，香港經濟要向「根深葉茂」的方向生長，需要大家一起發揮力量和貢獻。包括全面準確貫徹的實行「一國兩制」，抓緊國家發展所帶來的機遇；充分發揮傳統支柱產業優勢的同時，進一步發展。為青年人營造更多就業的機會和發展事業的空間。當樹大根深、茁莊繁衍，就如坊間有人說的「樹大好遮蔭，葉茂好乘涼」。

香港 就業 疫情

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