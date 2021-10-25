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港專家：5至11歲童年底前有望打新冠疫苗

香港新聞組／香港25日電
香港疫情影響民眾生活甚巨。（Getty Images）
香港疫情影響民眾生活甚巨。（Getty Images）

新冠疫情持續，幼稚園及小學近日又接連爆發流感潮，開學後有超過200幼童中招，近2000人受影響。面對「雙疫夾擊」，暫未能打新冠疫苗的幼童，成為最高危群組之一，專家呼籲家長應盡早帶幼童打流感針，做好第一層保護。

大公報報導，雖然港府今年安排為幼稚園採購流感疫苗，惟家長多傾向選擇噴鼻式疫苗，貨量不足應付需求，盼望能增加供應。專家促港府提供更多該種疫苗予幼園，並透露5至11歲幼童預計在一至兩個月後，幼童可開打新冠疫苗。

新學年開課後，校園爆發流感潮。衞生署指出，從9月至今，幼兒中心、幼稚園及小學共錄得261宗流感，料入冬後個案更會持續上升。香港大學醫學院助理院長孔繁毅教授指出，一至五歲的幼兒感染流感，病毒傳播力比年紀較大的小童高1.04至1.24倍，散播病毒的時間亦較年長的小童長一至兩日，幼兒亦對抗病毒藥物抗藥性較大，因此幼兒一旦染上流感，出現嚴重併發症風險相較其他年齡層更高。幼兒接種流感疫苗，不但有效保護自身健康，更能減少傳播風險，保障家人健康。

過往只有小學獲港府統籌及分配疫苗，幼兒中心及幼稚園要自行「撲針」。香港幼兒教育人員協會會長周慧珍女士表示，該會爭取多年後，港府終於安排為幼兒中心及幼稚園採購流感疫苗，一方面家長毋須再為子女「撲針」而煩惱，另一方面亦可減輕教職員的壓力，和減低學童與老師交叉感染的風險。

流感疫苗 香港 疫情

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