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「北都」只聞樓梯響 新界物業交投倍增 跑贏港九市區

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新一份施政報告提出建設「北部都會區」，由於前景可期，旋即刺激新界區樓市交投。文匯報報導，美聯物業提供新界區17個主要屋苑的二手成交情況，成交量由施政報告前一星期的8宗，到報告後的一周大幅彈升至30宗，升幅2.75倍，遠遠拋離港九地區。

據報導，祥益地產屯門樓市領先指數亦突破歷史高位，上周中原城市領先指數CCL雖然下跌，但當中新界西及新界東樓價指數卻齊齊上升，反映「北部都會區」的利好消息對新界區樓市有推動作用。市場人士亦預期「北部都會區」將受惠「香港人口北移，資金人才南下」，樓市升幅會跑贏傳統市區。

新施政報告沒所謂「改變地產市場遊戲規則」的內容，同時港府十年長遠建屋計畫也無改變，未來十年透過賣地及鐵路物業招標提供10萬伙私樓，即維持每年1萬伙的緊缺狀況，頓令樓市不明朗因素煙消雲散，刺激交投上升，其中受惠「北部都會區」藍圖，新界樓市成交更是標青。

美聯物業統計施政報告公布前後的成交情況，顯示全港35個大型屋苑於施政報告後的一周合共錄得60宗成交，較前一周27宗大幅回升逾1.2倍，並創4周新高。而當中新界區17個主要屋苑錄得30宗成交，占當周全港成交一半，也較前一周該17屋苑的8宗成交，大升2.75倍，升幅比起同期九龍區升九成及港島區升逾兩成更急勁。

與此同時，祥益地產屯門樓市領先指數於施政報告後曾升至584.56點，創今年新高，而且距離2018年9月時的歷史高位611.13點只相差26.57點或4.35%。祥益地產區域董事林偉光表示，「北部都會區」及連接洪水橋與前海鐵路等利好消息為市場帶來正面反應，新界北未來發展媲美「維港都會區」，為新界西北增加不少優勢，區內樓市進一步看俏。

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