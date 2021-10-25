渣馬遮「香港加油」迫選手更衣 有人憤而退賽

渣打香港馬拉松24日復辦，當局出動大批警力維安。（Getty Images）

因疫情停辦一年的渣打香港馬拉松 昨復辦，是港區國安法生效後首個大型馬拉松賽事。部分參賽者只因衣服上印著廣受歡迎的香港民主運動口號「香港加油」，遭警員截查、搜身，要求更衣或遮住印有「香港」（打橫看是「加油」二字）及「加油」口號的衣服，有參賽者盛怒下退賽。

在2019年震撼整座城市並激怒中國的大規模民主抗議活動中，許多示威民眾都曾使用「香港加油」口號。在比賽之前，主辦單位就警告，不會容忍政治口號出現。

渣打香港馬拉松24日復辦，參賽者的服裝或刺青若出現「香港加油」字樣，就會遭到攔阻並要求更衣或遮掩，否則無法出賽。圖為一名參賽男子穿著寫有「香港（加油）」字樣的運動背心。（Getty Images）

一名女性昨天告訴港媒「眾新聞」，在安檢時，她被警察 帶往一個帳篷，警員說她穿著「政治服裝」，因為她的短褲上寫著「香港加油」；一名男子告訴另間網媒「香港01」，在警察介入後，馬拉松比賽的工作人員要求他脫掉印有同句標語的上衣，改穿上外套跑步；還有另名男子腿上有「香港」的刺青，因而拿到一捲膠帶，並被要求把刺青的字樣遮蓋住。

明報報導，有參賽者要求將上衣反轉穿上仍被大會拒絕作賽，他事後斥安排不合理，盛怒下退賽。警方表示，主辦單位如遇上破壞社會安寧甚至違法情况，可求助警方，是次活動期間警方並未接獲相關個案。

主辦單位在賽後記者會上表示：「這是一項體育賽事，我們不希望看到任何政治因素涉入。」但沒具體回應「香港加油」四字與政治有何關係。中央社報導，面對媒體的相關詢問，香港警方並未正面回應，僅稱：「如果活動主辦方遭遇破壞社會和平且違反法律的狀況，他們可以向警方尋求協助。」

北京先前採取一系列行動，鎮壓香港的民主抗議活動，並於2020年實施香港國安法。根據該法，被視為顛覆性的政治口號可能受到嚴厲懲罰，其中包括監禁。