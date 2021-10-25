香港渣馬1.6萬人追風 445人受傷1危殆

渣馬全馬賽事男子組香港跑手黃啟樂（左）奪冠後，回過頭與屈居亞軍的居港日本跑手城武雅（右）握手。（Getty Images）

渣打香港馬拉松由昨日清晨開跑至下午完成所有賽事，有近1.6萬人出賽。據大會統計，賽事期間共處理超過445位出現不適或受傷的跑手，當中23人因體溫過高、扭傷或出現反應緩慢等情況，分送6間醫院治理，有人送院時更已陷入半昏迷，最終1人情況危殆。

跑手們離開起步點約百米開始脫去口罩。（中通社）

文匯報報導，在防疫 至上的大前提下，所有跑手均須在賽前完成接種兩劑新冠疫苗及通過病毒檢測 ；且在起步後才可脫下口罩 ，過終點後須立即戴上口罩，但仍不減跑手的熱情。不論是菁英運動員抑或普羅大眾，絕大部分參賽者均大讚主辦單位的防疫工作及整個流程安排十分妥善，更對賽事最終能順利舉行舒一口氣。

有跑手裝扮成可愛的鯊魚。（路透）

有跑手戴上精靈寶可夢的帽子。（Getty Images）

今屆賽事在抗疫為大前提下舉行，參賽名額亦由往年逾7萬人大減至1萬8500人，最終有1萬5659人出賽。為了減少人群聚集，除菁英組以外，各個項目均分組以流水式出發，盡量將選手隔開。昨日清晨時分所見，開往起點尖沙咀的港鐵列車人流較以往賽事明顯減少，整卡列車擠滿跑手的現象不復見，但無阻一眾跑手可再次在馬路上奔馳的興奮心情，有部分選手身穿鯊魚服及動漫角色等奇裝異服參賽，令賽事生色不少。

在全馬賽事稱王的是一個相對陌生的名字，26歲的黃啟樂首度參賽，在終點前100米加速趕過居港的日本老牌跑手城武雅，成功封王。

妻子姚潔貞在女子全馬稱后，丈夫陳家豪在男子半馬稱王。（Getty Images）

不久前還在出戰全運會的「長跑天后」姚潔貞順利在女子全馬獲得全場總冠軍，丈夫陳家豪亦於男子半馬項目勇奪冠軍，與愛妻齊齊一圓渣馬冠軍夢。