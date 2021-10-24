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港銀行公會更新文件：客戶涉國安被捕 銀行須披露財產

香港新聞組／香港24日電
香港銀行公會更新文件加入一項新要求：當銀行知悉有人干犯危害國家安全罪行被捕或被控，必須向聯合財富調查組披露該人的「罪行相關財產」。圖為銀行林立的香港中環。（中新社）
香港銀行公會更新文件加入一項新要求：當銀行知悉有人干犯危害國家安全罪行被捕或被控，必須向聯合財富調查組披露該人的「罪行相關財產」。圖為銀行林立的香港中環。（中新社）

香港銀行公會制訂的「有關打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的常見問題」（下稱「常見問題」）前日推出更新版本，加入一項新要求：當銀行知悉有人干犯危害國家安全罪行被捕或被控，必須向警方及海關組成的聯合財富調查組披露該人的「罪行相關財產」。按「港區國安法實施細則」，違者可被罰款5萬港元(約6430美元)及監禁3個月。

明報報導，大律師吳宗鑾稱銀行從業員或無法得知客戶是否正牽涉國安調查，關注有否抗辯途徑，又估計有關改動會對商界帶來心理影響。

據報導，該文件主要由銀行公會制訂，金管局亦有參與。金管局回應稱，「港區國安法」實施一年多，金管局及銀行公會近日再次安排警方與銀行代表會面，就業界日常業務操作溝通。銀行公會經諮詢金管局及警務處，在會後更新「常見問題」，以協助銀行了解有關要求。警方稱不評論個別事件，而採取任何行動均會按實際情况，依法處理。

報導說，翻查金管局網頁上的「常見問題」，最後更新為前日，取代今年5月24日版本。有銀行從業員稱，「常見問題」僅供參考，各銀行要再自行制訂內部指引。

報導稱，對比兩個版本，新版加入第71項，指根據港區國安法實施細則附表3第5條，兩個情景可被視為「觸發披露責任的情况」：當銀行知悉有人干犯危害國家安全的罪行被捕或被控，及／或銀行收到執法部門的資料後，知悉或懷疑有資產為「罪行相關財產」，銀行必須（must）向聯合財富調查組披露有關財產。該組主要調查洗黑錢、恐怖活動及販毒得益。

報導說，「港區國安法」去年6月30日晚實施，截至去年12月，警方國家安全處曾引用「有組織及嚴重罪行條例」就4宗案件凍結銀行戶口結餘共約6500萬港元（約836萬美元），當局今年則多次引用「港區國安法第43條實施細則」凍結資產，累計涉及違反國安法而被凍結的資產估計約4億港元（約5145.4萬美元）。其中凍結黎智英及壹傳媒財產估計逾3億港元（約3859萬美元）。

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