許智峯流亡澳洲 被加控4刑事罪 發聲明稱無任何愧疚
流亡澳洲的香港前立法會議員許智峯昨天凌晨於臉書表示，他前天收到香港警方電郵，指律政司對他作出四項刑事藐視法庭的指控，律政司向法庭申請將許定罪，並要求許智峯明年1月31日，到高等法院法官陳慶偉席前應訊。
大公報報導，四項控罪分別涉及，2019年7月的「光復屯門公園」遊行後，涉嫌要求市民刪相及損毀該手機；2020年5月衝擊立法會主席台，阻撓內務委員會會議；在「國歌法」二讀及三讀期間，向立法會主席台「丟臭彈」，以及向警方提供錯誤資訊，令警方和法庭相信他去年12月會回港。
立場新聞報導，就藐視法庭的指控，許智峯作出以下聲明：
1. 我嚴正、公開表明，藐視香港的不義的法庭。根據漢語詞典，藐視意思為「認為某事很卑賤、渺小，沒有價值或令人厭惡，從而對它加以輕視」，這正是我對香港法庭及整個司法體系所持的態度，對於藐視不義的法庭，我只有控訴，無任何愧疚。
2. 國安惡法下，法律無任何人民授權。人治取代法治，檢控以政治立場先行，案件未審先囚，無罪假定原則消失，陪審員制度被廢，法官被政權挑選，法庭淪為共產黨的法庭，法律成為港共暴政的打壓工具。自侮的法庭，不配人民予任何尊重。
3. 政權對我再多的指控，只凸顯香港司法的醜惡，絲毫無損我在國際上的人身自由及言論自由。我會繼續好好使用這份自由，基於真相，為香港人說應說的話。
另外，許智峯亦貼出文件，顯示「國際刑警中國香港」向丹麥警方就許智峯案請求協助的文件，但文件顯示丹麥警方回應指，未能提供協助。
許智峯去年12月經丹麥流亡英國，當時獲多個丹麥政客協助。流亡3個月後，許轉到澳洲定居。
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