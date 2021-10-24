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許智峯流亡澳洲 被加控4刑事罪 發聲明稱無任何愧疚

香港新聞組／香港24日電
香港立法會前議員許智峯指律政司對他作出四項刑事藐視法庭的指控。（中通社資料照片）
香港立法會前議員許智峯指律政司對他作出四項刑事藐視法庭的指控。（中通社資料照片）

流亡澳洲香港前立法會議員許智峯昨天凌晨於臉書表示，他前天收到香港警方電郵，指律政司對他作出四項刑事藐視法庭的指控，律政司向法庭申請將許定罪，並要求許智峯明年1月31日，到高等法院法官陳慶偉席前應訊。

大公報報導，四項控罪分別涉及，2019年7月的「光復屯門公園」遊行後，涉嫌要求市民刪相及損毀該手機；2020年5月衝擊立法會主席台，阻撓內務委員會會議；在「國歌法」二讀及三讀期間，向立法會主席台「丟臭彈」，以及向警方提供錯誤資訊，令警方和法庭相信他去年12月會回港。

立場新聞報導，就藐視法庭的指控，許智峯作出以下聲明：

1. 我嚴正、公開表明，藐視香港的不義的法庭。根據漢語詞典，藐視意思為「認為某事很卑賤、渺小，沒有價值或令人厭惡，從而對它加以輕視」，這正是我對香港法庭及整個司法體系所持的態度，對於藐視不義的法庭，我只有控訴，無任何愧疚。

2. 國安惡法下，法律無任何人民授權。人治取代法治，檢控以政治立場先行，案件未審先囚，無罪假定原則消失，陪審員制度被廢，法官被政權挑選，法庭淪為共產黨的法庭，法律成為港共暴政的打壓工具。自侮的法庭，不配人民予任何尊重。

3. 政權對我再多的指控，只凸顯香港司法的醜惡，絲毫無損我在國際上的人身自由及言論自由。我會繼續好好使用這份自由，基於真相，為香港人說應說的話。

另外，許智峯亦貼出文件，顯示「國際刑警中國香港」向丹麥警方就許智峯案請求協助的文件，但文件顯示丹麥警方回應指，未能提供協助。

許智峯去年12月經丹麥流亡英國，當時獲多個丹麥政客協助。流亡3個月後，許轉到澳洲定居。

香港 澳洲 遊行

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