港房市熱絡 新盤開售 地產代理為揀樓打架

從網上影片看到，有佩戴黃色頸繩、並沒有佩戴口罩的地產代理，用手推向一男士的頭部。（視頻截圖）

香港 房市火熱，中洲置業火炭新盤星凱‧堤岸昨天次輪銷售，有地產代理疑因揀樓打架，及後有警員到售樓處調查，令銷售活動一度暫停逾一小時，當中一位代理受傷送院。

香港01報導，約下午4時許，星凱‧堤岸售樓處現場有地產代理因揀樓問題而產生口角，視頻所見，有約數十人聚集現場，代理間互有拉扯推撞，現場一度混亂，揀樓程序一度停止，期間發展商高層出聲，場面得以平伏。據了解，近4時50分恢復進行揀樓。

據報導，中原表示，已報警處理，被打同事已送院驗傷，中原將會嚴肅處理嚴正追究，並譴責同業一切暴力行為。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示非常關注事件， 事件中多位員工受襲 ，並已報警處理。 該行譴責任何暴力行為，如有行家違規，保留追究權利，以保障員工及客戶。布少明重申該行重視行業操守，不容違規行為。

另據明報報導，星凱‧堤岸昨日次輪推出338伙，全日售出210伙，佔昨日可供發售的62%，連同首輪銷售在內，共售660伙。另一邊廂，九建昨日首度對外開放將軍澳海茵莊園的示範單位供參觀及接受認購，據悉昨日收逾1000票，以首張價單312伙計，超額認購2.2倍，據悉，發展商有意短期內加推應市。