渣馬復跑 3000港警防孤狼式恐怖襲擊

渣打香港馬拉松24日復辦，警方23日對國安法下首個渣馬嚴陣以待，出動反恐特勤隊及鐵路應變部隊於多個比賽途經的主要路段附近，包括主幹隧道出入口、港鐵車站（圖）等，高姿態巡邏。（取材自臉書）

相隔兩年再次復跑的渣打香港馬拉松 今日舉行，警方為防孤狼式恐怖襲擊，鐵路應變部隊及反恐特勤隊人員將在場內外進行高姿態巡查。消息指，香港恐襲威脅維持中度，警方預計今日會派出3000警力在場維持秩序，以防範及應對相關情況，亦會在接近通車路段的賽道安排較多的汽車 攔截器，警方呼籲市民切勿以身試法。

香港文匯報報導，警方昨日亦於賽事途經主要路段附近巡查，以防有危險物品被帶進場內，並在港鐵站內搜查是否有危險物品。

在今日開賽前，警方會嚴格監察參賽者是否有違反法例或大會規則的情況，大會將拒絕有關人士參加活動，警方會根據情況在現場進行取證，有需要時會作出跟進。

主辦方昨日發短訊提醒一眾跑手，如攜帶背包或穿著特別裝束者需接受保安檢查，並提醒切勿穿著政治元素或口號之裝束，違者將被拒參賽，及按需要要求執法部門介入。

據報導，渣打香港馬拉松籌備委員會日前強調，大會嚴正要求跑手參與賽事時需要絕對守法。香港田徑總會則強調運動不應該加入政治元素或口號，強烈呼籲跑手尊重大會守則，維持良好比賽秩序和氣氛。如大會發現賽事當日有任何違反法例或違反大會規則的情況，將拒絕有關人士參加，並按需要要求執法部門介入。至於穿著特別裝束或攜帶背包的跑手，須在工作人員指示下進入設於起點的檢查站接受保安檢查才可參加有關活動。

另外，運輸署宣布，由23日晚上11時半起，至24日下午4時半，全港多區分階段封路，包括屯門公路往汀九橋南行線、中環灣仔繞道等，超過 250 條小巴及巴士路線改道或停駛。另外，為配合賽事，首班港鐵將於24日凌晨3時許開出，5條特別巴士路線亦會提早於凌晨4時許提供服務，分別由荃灣、屯門及天水圍，前往尖沙咀及銅鑼灣。運輸署呼籲市民應避免駕車前往受影響地區及盡量改用鐵路服務，並留意最新交通消息。