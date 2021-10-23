美頒援助港人政策 中國促別插手香港內政

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

中國 和美國 近日再就香港 問題較勁，在美方表示關注香港自由遭侵蝕，並允許在美獲延後強制離境的港人申請工作許可後，中國外交部駐港代表昨天發出聲明敦促美方放棄插手香港事務。

中央社綜合香港媒體及外電的報導，美國國務院21日發表聲明，表示繼續密切關注香港的人權及基本自由，包括政治參與遭持續侵蝕等，又呼籲北京及香港當局釋放被不公正拘押的人。

美國政府20日也公布，允許在美獲延後強制離境的港人申請工作許可，為期18個月。

對於美方對香港的最新言行，中國外交部駐港公署21日以發言人名義在官網發布聲明，譴責美方「惡意炒作香港國安法風險、蓄意製造恐慌、挑動社會矛盾，粗暴干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法和國際關係基本準則」。

發言人聲稱，美方執意為逃亡海外的「反中亂港」分子提供避風港，「進一步暴露其與『反中亂港』分子沆瀣一氣的偽善面目、唯恐香港不亂的陰險圖謀、打『香港牌』遏制中國發展的險惡用心。」

發言人強調，中方維護國家主權安全和發展利益的意志堅如磐石，維護「一國兩制」和香港長治久安的決心堅如磐石，「奉勸美方認清事實，懸崖勒馬，放棄干預香港事務的癡心妄想，擯棄擾亂香港、以港遏華的政治迷思。」