我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

再辦渣馬 城中盛事 不想沾政治

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

24日星期天，香港盛事是渣馬。歇了兩年，渣馬再有，城中很多人都興奮，因為這是一場停了一年、延遲將近九個月的盛事。

所謂渣馬，就是渣打香港馬拉松，本來是由香港業餘田徑總會主辦的，但自1997年起渣打銀行冠名贊助，就此稱做渣馬了。因其是香港最大型的公路長跑比賽，又是獲國際田聯認證金級道路賽事，加之是參加者最多的體育活動，所以被香港人視為一年一度的體育嘉年華。

渣馬第一屆年份是1997，那是香港歷史變更的年度，所以主辦的、贊助的、參加的各方都很激動，於是就年年都跑，年年都是大事。但2020年新冠肺炎疫情而停辦，今年是否舉辦渣馬，一度舉棋不定，在反反覆覆後確定在明天周日舉行，大家都覺得來之不易，22日選手們到維多利亞公園領取選手包及接受新冠病毒檢測，都很興奮。雖然那識別手帶要戴到比賽完結，很多跑手都即刻戴上發放照片到社交平台。

按渣馬主辦大會的統計到22日中午1時止，已有8600名選手完成領包、檢測等程序，效率相當可以，而全部選手的數字是1萬8500人，相信23日應可順利完成。

再辦渣馬，香港興奮，但還是會有點插曲，比如網上有人留言，鼓勵選手在星期天跑渣馬時，穿上「香港加油」等服裝，以示抗爭之意。主辦方香港馬拉松籌備委員會為此強調，不應將賽事作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台。而香港田徑總會則聲言指，如發現任何人違反法例或大會規則，將拒絕其參賽並要求執法部門介入。

今年渣馬的全馬及半馬賽事，路線是由尖沙咀彌敦道南端出發，10公里比賽將由西區海底隧道收費廣場出發，各項比賽的終點都設在維多利亞公園。是以因應賽事安排，香港島和九龍局部路線要封路改道，這也是香港一年多沒有的事了，算是特別。

香港 檢測 馬拉松

上一則

美頒援助港人政策 中國促別插手香港內政

下一則

渣馬重起跑嚴防抗爭 「香港加油」從可以穿變不行

延伸閱讀

香港稱龍蝦走私是國安問題 澳洲要求說明

香港稱龍蝦走私是國安問題 澳洲要求說明
港群聚爆發 鏈球菌感染7死 疑接觸或食用未熟淡水魚

港群聚爆發 鏈球菌感染7死 疑接觸或食用未熟淡水魚
拒絕宣誓效忠基本法 泛民派16名區議員遭DQ

拒絕宣誓效忠基本法 泛民派16名區議員遭DQ
天氣不似預期

天氣不似預期

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

2021-10-17 06:51

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」