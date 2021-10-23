再辦渣馬 城中盛事 不想沾政治

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

24日星期天，香港 盛事是渣馬。歇了兩年，渣馬再有，城中很多人都興奮，因為這是一場停了一年、延遲將近九個月的盛事。

所謂渣馬，就是渣打香港馬拉松 ，本來是由香港業餘田徑總會主辦的，但自1997年起渣打銀行冠名贊助，就此稱做渣馬了。因其是香港最大型的公路長跑比賽，又是獲國際田聯認證金級道路賽事，加之是參加者最多的體育活動，所以被香港人視為一年一度的體育嘉年華。

渣馬第一屆年份是1997，那是香港歷史變更的年度，所以主辦的、贊助的、參加的各方都很激動，於是就年年都跑，年年都是大事。但2020年新冠肺炎疫情而停辦，今年是否舉辦渣馬，一度舉棋不定，在反反覆覆後確定在明天周日舉行，大家都覺得來之不易，22日選手們到維多利亞公園領取選手包及接受新冠病毒檢測 ，都很興奮。雖然那識別手帶要戴到比賽完結，很多跑手都即刻戴上發放照片到社交平台。

按渣馬主辦大會的統計到22日中午1時止，已有8600名選手完成領包、檢測等程序，效率相當可以，而全部選手的數字是1萬8500人，相信23日應可順利完成。

再辦渣馬，香港興奮，但還是會有點插曲，比如網上有人留言，鼓勵選手在星期天跑渣馬時，穿上「香港加油」等服裝，以示抗爭之意。主辦方香港馬拉松籌備委員會為此強調，不應將賽事作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台。而香港田徑總會則聲言指，如發現任何人違反法例或大會規則，將拒絕其參賽並要求執法部門介入。

今年渣馬的全馬及半馬賽事，路線是由尖沙咀彌敦道南端出發，10公里比賽將由西區海底隧道收費廣場出發，各項比賽的終點都設在維多利亞公園。是以因應賽事安排，香港島和九龍局部路線要封路改道，這也是香港一年多沒有的事了，算是特別。