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渣馬重起跑嚴防抗爭 「香港加油」從可以穿變不行

香港新聞組╱香港23日電
停了兩年的渣打香港馬拉松24日重新上路。(中新社資料照片)
停了兩年的渣打香港馬拉松24日重新上路。(中新社資料照片)

24日便是跑手期待已久的渣打香港馬拉松，也是自新冠肺炎疫情爆發以及《國安法》落實後，香港首個大型體育賽事。渣馬籌備委員會主席高威林日前表示，跑手服裝上如有「香港加油」四字沒有問題，不過據港媒報導，有人疑欲煽動集體穿「香港加油」服裝「抗爭」，負責舉行賽事的香港田徑總會發布聲明，稱如發現有違反法例或違反大會規則的情況，會作出勸喻，如勸喻不果，大會將要求執法部門介入協助。

香港01報導，一直支持「反修例」示威的香港童裝連鎖店Chickeeduck老闆周小龍，日前在該店臉書發布「渣馬服飾推介」廣告，推銷其分店和網店銷售的運動衣，以及售價25港元、印有「香港加油」藝術字的燙章（服裝燙畫，服裝印花的一種工藝），若顧客能出示參加渣馬的證明，更可免費獲得。 

報導指出，有記者在記者會上問及跑手服裝上如印有「香港加油」、「光復香港」等具政治意味的標語時，能否獲准參賽，高威林當時的回應是：「我會建議佢將『香港加油』轉成『跑手加油』」，他又指出，「香港一直是『加緊油』、只會進步不會退步，所以『香港加油』四字沒有問題」。

報導指出，高威林對「香港加油」相對寬鬆的尺度，在坊間惹來不同解讀，渣打香港馬拉松籌備委員會特別發出聲明，表示：「對於星期一傳媒發佈會之訊息，令部份傳媒及公眾人士有所誤會，渣打香港馬拉松籌備委員會感到抱歉，並藉今日活動嚴正澄清。」聲明指出：「正如在星期一舉行之記者會及星期二發出之補充聲明所說，大會嚴正要求跑手於星期日參與賽事時需絕對守法。」

高威林在活動上親自表示，強烈呼籲跑手尊重大會守則，維持良好比賽秩序及氣氛。有記者追問，跑手能否使用「香港加油」四字，今次高威林再沒回應便匆匆離場。

報導稱，渣馬1.85萬名參賽者需於10月14日至20日期間，到網上登記預約，在賽前3日於預約指定時間內，到園領取跑手包，並於賽前72小時內統一在維園作新冠病毒核酸檢測

有參賽者指，大會電郵中未有提供預約登記的網站連結，批評大會指示不夠明確，令他錯過預約限期，無法領取跑手包。他又指，距離賽事仍有兩日時間，不解大會為何不能為他提供即場檢測服務，今日在現場發現，同樣情況不止他一人。

香港 馬拉松 檢測

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