防堵鑽漏洞躲疫監 從港去澳門隔離後 7天內禁赴內地

於澳門完成檢疫的港人，一星期內不得前往內地，圖為澳門關閘口岸。（中通社）

港人北上在隔離14日後，仍須進行7天居家隔離，變相有21日無法自由活動。澳門 入境珠海則毋須檢疫，過去兩個月，不少港人取巧，先取道澳門檢疫14日後，直接前往珠海，節省7日「疫監」。香港 01報導，澳門昨宣布，今天凌晨零時起，曾踏足香港的人士，在結束醫學觀察後的7天內，不得經澳門前往內地，意味著港人再無方法節省入境內地的檢疫期，只能苦等兩地正式通關。

明報報導，工聯會內地諮詢服務中心總主任陳秀欽表示，曾聽說有人在澳門隔離14日後免檢疫進入內地，形容這次澳門及內地或是「堵塞了漏洞」，「覺得無奈啦，但內地這麼大，這麼多省市，其實堵塞漏洞都沒有錯」。

明報稱，陳秀欽稱，港人到澳門一向只需到指定檢疫酒店隔離14天，而到珠海或深圳則需14天檢疫酒店隔離及7天居家隔離，若在內地無固定居所的旅客等則需在酒店隔離21天。她說，得知過去幾個月有港人嘗試透過到澳門隔離14天，獲得「綠碼」後坐船從蛇口入境深圳而毋須再隔離，變相減少隔離7天。

明報指出，泰國 政府宣布11月1日起容許來自香港、中國、新加坡以及英美等46地、已接種新冠疫苗的旅客，只要持出發前72小時內病毒檢測陰性證明，入境後不用檢疫。惟港府將泰國列為「高風險」，從泰國抵港者須於指定酒店檢疫21天、其間檢測6次，其後7天自行監察，以及抵港第26天強制檢測。

香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊稱，泰國雖是港人外遊熱點，但受返港檢疫影響，加上不少香港留學生計劃趁聖誕假期回港，現時指定檢疫房間供應緊張，旅遊業界無足夠誘因組織泰國旅行團。他冀政府適時更新「高風險」地區名單，研究調節已打針港人的隔離日數。