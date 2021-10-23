我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

防堵鑽漏洞躲疫監 從港去澳門隔離後 7天內禁赴內地

香港新聞組╱香港23日電
於澳門完成檢疫的港人，一星期內不得前往內地，圖為澳門關閘口岸。（中通社）
於澳門完成檢疫的港人，一星期內不得前往內地，圖為澳門關閘口岸。（中通社）

港人北上在隔離14日後，仍須進行7天居家隔離，變相有21日無法自由活動。澳門入境珠海則毋須檢疫，過去兩個月，不少港人取巧，先取道澳門檢疫14日後，直接前往珠海，節省7日「疫監」。香港01報導，澳門昨宣布，今天凌晨零時起，曾踏足香港的人士，在結束醫學觀察後的7天內，不得經澳門前往內地，意味著港人再無方法節省入境內地的檢疫期，只能苦等兩地正式通關。

明報報導，工聯會內地諮詢服務中心總主任陳秀欽表示，曾聽說有人在澳門隔離14日後免檢疫進入內地，形容這次澳門及內地或是「堵塞了漏洞」，「覺得無奈啦，但內地這麼大，這麼多省市，其實堵塞漏洞都沒有錯」。

明報稱，陳秀欽稱，港人到澳門一向只需到指定檢疫酒店隔離14天，而到珠海或深圳則需14天檢疫酒店隔離及7天居家隔離，若在內地無固定居所的旅客等則需在酒店隔離21天。她說，得知過去幾個月有港人嘗試透過到澳門隔離14天，獲得「綠碼」後坐船從蛇口入境深圳而毋須再隔離，變相減少隔離7天。

明報指出，泰國政府宣布11月1日起容許來自香港、中國、新加坡以及英美等46地、已接種新冠疫苗的旅客，只要持出發前72小時內病毒檢測陰性證明，入境後不用檢疫。惟港府將泰國列為「高風險」，從泰國抵港者須於指定酒店檢疫21天、其間檢測6次，其後7天自行監察，以及抵港第26天強制檢測。

香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊稱，泰國雖是港人外遊熱點，但受返港檢疫影響，加上不少香港留學生計劃趁聖誕假期回港，現時指定檢疫房間供應緊張，旅遊業界無足夠誘因組織泰國旅行團。他冀政府適時更新「高風險」地區名單，研究調節已打針港人的隔離日數。

澳門 香港 泰國

上一則

渣馬重起跑嚴防抗爭 「香港加油」從可以穿變不行

下一則

港稱龍蝦走私危及國安 澳洲反彈：為何針對龍蝦給說明

延伸閱讀

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數
春節台灣入境檢疫擬鬆綁

春節台灣入境檢疫擬鬆綁
拚通關內地 港提交新版健康碼 港人資料、行蹤擬給內地

拚通關內地 港提交新版健康碼 港人資料、行蹤擬給內地
人大常委會禁港代表出席 田北辰：北京不滿港外防措施

人大常委會禁港代表出席 田北辰：北京不滿港外防措施

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

2021-10-17 06:51

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」