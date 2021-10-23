港稱龍蝦走私危及國安 澳洲反彈：為何針對龍蝦給說明

香港海關關長何佩珊指龍蝦走私是國安問題。圖為香港海關曾破獲澳洲龍蝦走私。（中通社）

香港 新任海關關長何佩珊表示，北京已實施經貿限制，龍蝦走私是國安問題，加強遏止澳洲 龍蝦從香港走私流入中國 是「確保國家安全的執法重點之一」。對此，澳洲貿易部長特漢的發言人22日表示，為何針對龍蝦出口被禁，澳洲正要求中國說明，

據香港電台報導，何佩珊說：「表面上看，這是一樁普通的龍蝦走私案件，不過這種走私犯罪破壞我們國家針對澳洲的貿易限制。」由於澳洲指控，中國採取的貿易限制不符合世界貿易組織（WTO）規範，正當世貿組織審視中國採取的經貿措施時，何佩珊發表了上述評論。

路透報導，直到去年因外交緊張，造成北京針對澳洲施加一連串未經正式公告的貿易障礙前，幾乎澳洲的活龍蝦出口都是銷往中國大陸。因龍蝦色澤艷紅，是中國人宴客備受歡迎佳餚。由於香港與澳洲簽署獨立於中國以外的自由貿易協定，隨後龍蝦出口至香港激增，且若干澳洲龍蝦取道香港銷往中國城市。

澳洲派駐世貿組織常任代表21日發表聲明說，中國已「實施貿易破壞措施」，終止10餘種澳洲貨物出口，當中包括龍蝦。據悉，去年11月5日，中國海關總署頒布將加強檢查的通知後，澳洲龍蝦出口至中國受到嚴重影響。此前澳洲銷往中國的龍蝦每年總值達5億2700萬美元。

特漢的發言人表示：「澳洲政府持續要求中國海關總署就此予以進一步說明，澳洲岩石龍蝦賣到香港完全符合進口國的規定。」