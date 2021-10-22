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拒絕宣誓效忠基本法 泛民派16名區議員遭DQ

香港新聞組╱香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港泛民主派再有16名區議員遭褫奪（俗稱DQ, disqualify）議席，包括民主黨前立法會議員鄺俊宇及「光復東涌發起人」王進洋等人，分別來自荃灣、屯門、元朗、葵青及離島的區議會。

中央社報導，在「愛國者治港」的新政治格局下，香港區議員自9月10日起被安排分批宣誓遵守基本法及效忠特別行政區，在宣誓前，已有260名區議員自行請辭，另有6人被褫奪議席。連同自行請辭及宣誓無效而被剝奪議席的泛民區議員至今達到約300人。

在首批宣誓的24人中，有7人被當局指宣誓無效，即時喪失議席，他們都是泛民人士；第二批50多名區議員9月24日進行宣誓，有1人拒絕宣誓，另有10人宣誓無效，同時遭DQ。

最新被DQ的泛民區議員則為第三批宣誓議員。

2019年「反送中」運動爆發後，許多區議員參與其中；在同年底的區議會改選中，支持「反送中」的泛民取得歷來最好成績，在452個民選議席中，奪得388席（85.9%）。

泛民勝出區議會選舉後，各區議會不時出現一些「港獨」標語和言行。之後，港府把宣誓擁護基本法的要求延伸至全體公務員和區議員。

此外，港府修改的公職人員宣誓條例中，加入涉及宣誓人行為的「正面清單」和「負面清單」，負面清單行為包括「危害國家安全」、「拒絕中國對香港行使主權」、「宣揚港獨」、「尋求外國干預香港事務」等。

修改後的法律規定，做出或有意圖做出負面清單行為的，即被視為不符合擁護基本法和效忠特區的要求，等同違反誓言，將會喪失區議員資格。

香港 反送中 中國

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