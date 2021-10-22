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出入香港政府場所 11月起強制掃安心 民主黨斥出爾反爾

香港新聞組╱香港22日電
下月起香港市民進入政府大樓及辦公處所前須使用「安心出行」，兒童及長者等可獲豁免。(中新社)
下月起香港市民進入政府大樓及辦公處所前須使用「安心出行」，兒童及長者等可獲豁免。(中新社)

港府曾稱沒計畫強制任何地點使用「安心出行」，事隔近一年，卻在昨天宣布由11月1日起，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所；不接受以「不願使用」為由豁免，但12歲以下兒童、年滿65歲長者等可獲豁免。

民主黨斥政府出爾反爾，現時如溫水煮蛙，「不斷收緊去追蹤行蹤，為『通關碼』鋪路」。

明報報導，新安排的適用場地一般包括政府室內場所，例如辦公室、博物館、圖書館、泳池和體育館等。而獲豁免使用安心出行的人進入進入政府大樓和辦公處所前，必須填寫表格登記姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話及到訪日期和時間，並出示相關身分證明文件核實；政策局或部門可「因應實際情況」，豁免個別人進入政府大樓和辦公處所時使用安心出行。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為現時無本地確診，「坦白講有必要？這個成疑問」，形容好像「溫水煮蛙，不斷收緊去追蹤行蹤，為『通關碼』鋪路」。據報導，袁海文認為政府「絕對是出爾反爾，以後（政府）講任何東西，市民都不會很認真看待，今日講了聽日都可以收番，沒有公信力可言」。

報導指出，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，若以行政命令要求公務員用安心出行，「很難有什麼異議」，而不僅公務員，相信部分市民都對程式私隱度有憂慮。每周到政府球場練波一次的陳小姐（化名）稱，大部分隊友選擇「填紙仔」，小部分用假程式，相信不少隊友都不滿新措施，她會考慮用後備電話安裝程式應對。

民主黨 博物館 字母

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