貨櫃量世界第8 港擬轉型航運交流平台及海事仲裁中心

香港擬變身為航商交流及仲裁中心。（取材自彭博資訊）

在中國 未開放前，香港 曾是中國與海外的重要轉運平台，是國際重要航運中心，其貨櫃吞吐量曾排名第一，但公開資料顯示，前年香港已下降至第8；北京 方面有意協助香港發展成為航商交流平台，香港自身也致力發展為海事仲裁中心。

據文匯報報導，首屆「世界航商大會」20日在香港舉行，本屆大會以「互利共生、連接未來」為主題，旨在進一步促進行業上下游密切聯繫，積極推動航運產業鏈的轉型升級；有100餘家企業和行業主管機構參加，它們來自全球航運、港口、物流、貿易、造船、金融、海事等行業。中國交通運輸部部長李小鵬、香港中聯辦副主任尹宗華等在大會上致辭。

中央社引述大公報報導，李小鵬透過視訊向大會致辭說，在全球大變局和新冠疫情大流行之下，航運業面臨嚴重挑戰，希望香港進一步發揮航運要素集聚的優勢，在促進全球航商溝通交流方面進一步發揮更大作用，增進全球航運界相關機構、企業間的廣泛交流與合作。

據報導，香港律政司司長鄭若驊在大會上指出，香港已經和中國達成多個雙向協議，可以讓中國企業來港進行仲裁，成為境外唯一一個可以和中國直接進行法律仲裁的地方。她認為，得益於此，香港應充分利用固有優勢和中國國家政策，進一步鞏固香港國際航運法律和海事仲裁中心的地位。

她說，香港現在擁有900多個航運相關行業，包括法律、金融、會計、保險、運輸物流、航空和航運服務，一直都是亞洲區內首選的物流樞紐；波羅的海國際航運公會早前已宣布通過「BIMCO法律及仲裁條款2020」，將香港列為4個指定仲裁地之一，反映出香港在爭議解決中心的地位獲得國際認同，證明香港已成功躋身世界頂級海事仲裁中心。