港群聚爆發 鏈球菌感染7死 疑接觸或食用未熟淡水魚

香港傳出有79人感染「侵入性乙型鏈球菌」，據信應與淡水魚有關。圖為示意圖。(Getty Images)

香港 爆發侵入性乙型鏈球菌感染，在近80宗感染入院個案中，已有七人死亡。香港傳染病專家說，情況並不尋常，相信已出現爆發性群組。另有專家說，患者中有懷疑食用魚腩粥亦受感染。

香港衞生防護中心證實，近期侵入性乙型鏈球菌感染個案大增，有群組爆發。初步流行病學調查顯示，79宗染病住院個案中，有32宗感染源頭相同，部分個案曾到訪的街市，環境樣本和魚樣本的基因排序，亦與該32宗的基因排序吻合。

香港傳染病專家說，乙型鏈球菌部分寄存人體內，部分則可透過接觸淡水魚或食用未煮熟淡水魚而感染，該菌可感染身體不同部位，侵入性乙型鏈球菌一旦入血，可以破壞不同器官，導致腦膜炎、敗血症、蜂窩組織炎、帶菌性關節炎等，甚至會死亡。

香港感染侵入性乙型鏈球菌個案中，已有7人死亡，仍有30多人留院。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，情況並不尋常，相信出現爆發性群組，衞生防護中心須盡快調查剩餘個案是否來自其他源頭。

曾祈殷說，侵入性乙型鏈球菌在產後婦女或初生嬰兒較為常見，今次連串感染個案值得關注。建議市民到街市買魚前，要包紮好傷口，避免徒手揀魚，切海鮮的砧板和刀要分開處理；年長人士感染侵入性乙型鏈球菌，死亡率會較高，免疫力 有缺憾、患癌、糖尿病 和肝硬化等病人一旦感染，亦屬於高危群組，應特別小心。

留院的32名病人為14男18女，居於不同地區，當中兩人為餐廳廚師、一人為兼職魚販。衛生防護中心調查顯示，部分病人曾經到訪荃灣楊屋道街市及元朗「雞地佳得香港實業有限公司」，一半病人都表示曾處理淡水魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。他們主要病徵包括敗血病、化膿性關節炎、腦膜炎和膿腫／蜂窩組織炎。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，患者當中有曾經處理過鮮魚的廚師，亦有人懷疑食用魚腩粥受感染，部分個案較年輕，並非長期病患者，但病情嚴重，有人患有腦膜炎或心瓣受感染。