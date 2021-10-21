陳同佳在台殺女友遲未投案 死者母：香港成逃犯天堂

潘曉穎母親（右）20日會見傳媒，促請各方讓陳同佳受法律制裁。（中新社）

在台灣 被殺害之死者潘曉穎的母親，邀約疑兇陳同佳、港官鄧炳強、介入此案的牧師，在港府總部外與媒體會面，全部人等均未現身。潘母促港府主動與台灣政府協商，「特事特辦」研究在港審理其女兒的案件。

涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，以洗黑錢罪在香港 服刑出獄已近兩年，至今未兌現赴台灣自首的承諾。潘曉穎母親邀約相關人等昨到港府總部外舉行記者會，被邀約者包括陳同佳及其父母、港府保安局長鄧炳強、介入此案的聖公會教省祕書長管浩鳴等人，全數沒有現身。

潘母對記者說：「人在做，天在看，邀請的人，無一個敢出來面對我。」她在哽咽中說死去的女兒仍未沉冤得雪，希望港府主動走出第一步與台灣協商，甚至研究在香港審理女兒的案件，促特首林鄭月娥「特事特辦」。

潘母質疑，陳同佳迄今未接受殺人罪的懲罰，是「香港已成功成為逃犯天堂」。潘母又質問介入此案的牧師管浩鳴，是否有資格做帶領信徒的牧者；質問香港警務處長蕭澤頤，警方為何保護陳同佳。

陳同佳迄今並未赴台投案。（中央社資料照片）

曾稱要陪陳同佳到台灣投案的管浩鳴說，明白潘母心情，一直都希望陳同佳能到台灣自首。管浩鳴還發放台灣代表律師的刑事陳報狀，指文件已清楚說明陳同佳赴台的意願，律師已多次致電台方的對口單位，但等了一年都沒有回覆。

據香港01報導，陳同佳的台灣律師去年10月曾與陸委會指定的「單一窗口」，即內政部刑事警察 局一名鄭姓股長聯繫。陳同佳律師先後七次電話聯繫鄭姓股長，最後竟被告知：「不要再打了！」

港府保安局早前回應事件時稱，香港現時沒有法例容許港府強行將陳同佳送到台灣，現時解決事件、批准陳同佳赴台的主導權在台灣當局。

港府保安局局長鄧炳強稱，對潘母非常同情，強調陳同佳很願意到台灣自首，管浩鳴早前亦為陳同佳申請入台證，而台灣不批准陳同佳入境。鄧炳強說，案件在台灣發生，所有證據都在台灣找到，他批評台灣當局非常不道德，並呼籲台灣當局停止政治操弄，讓陳同佳入境自首。