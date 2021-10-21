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公屋3年上樓無期 港官：因有新申請者 最遲20年達標

香港新聞組／香港21日電
公屋輪候時間一直上升。（中通社）
公屋輪候時間一直上升。（中通社）

香港公營房屋供應緊張，運輸及房屋局局長陳帆20日於立法會上指，3年上樓的目標無變，不過根據現時數字，於10年後公營房屋供應可滿足需求，不過因期間會有新的申請者，估計要達到上樓目標「十幾至二十年可以做到。」

香港01報導，運輸及房屋局局長陳帆指，房委會一向的目標為3年上樓，而根據未來10年的公營房屋供應量為33萬伙，而推算未來10年的需求為30.1萬伙，若中間無新的申請者，於10年後供應可滿足需求。不過，由於期間會有新的家庭會排隊，「相信十幾至二十年我地可以做到，數字上十五至二十年會係好大機會的情境。」不過，他指現時未有肯定的數據，包括新增的輪候人數。對於被要求就達到上樓目標定時間表，陳帆指會盡力朝目標進發，若房屋供應足夠，3年上樓可以做到，「會全力推進，無完全掌握數據可以肯定講。」

被問到房屋供應「頭輕尾重」，陳帆指未來5內年除房委會提供單位外，短期內靠過渡性房屋供應，現金津貼及劏房租管解決房屋問題。 他指，將研究將閒置校舍改作過渡性房屋用途，亦有工廈業主申請全座改裝，但因安全配套等問題未能成事。劏房租管方面，陳帆指差估署已成立團隊於地區作宣傳及教育工作

他指，與發展局研究加快建屋過程，包括縮短法定程序及造地工序等，料將生地變熟地需時5至6年，而房委會亦於造地期間會同時進行設計等工作，而建屋約需時4至5年。

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