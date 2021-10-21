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美國「塞港」 港商貨物送不出 恐錯失聖誕檔期

香港新聞組／香港21日電
美國貨櫃港口「塞車」，恐影響香港貨物出口，圖為香港葵青貨櫃碼頭。（美聯社）
美國貨櫃港口「塞車」，恐影響香港貨物出口，圖為香港葵青貨櫃碼頭。（美聯社）

據彭博統計，深圳與香港的港口15日共有約270艘來自四面八方欲停港的船隻；碼頭外還有約百來艘船在排隊等入港，比14日約多6成。彭博還預測，深港兩地的港口恐怕會塞到明年2月農曆春節時。此外，美國貨櫃港口「塞車」情況嚴重，運費暴增，導致本地廠家面臨「搶貨櫃」，怕錯失聖誕檔期。經民聯籲港府正視問題，代向船公司作交涉，及加快審批貨運包機制度，增包機數量。

有專家學者預估，全球塞港問題可能會持續到2023年。香港經濟日報報導，經民聯副主席林健鋒說，目前出口廠商大部分生意額來自聖誕檔期，他表示，香港海運業至今年年初起面對缺電、招聘困難，原料價格上升、以及貨櫃短缺等問題。現時海運貨櫃船價格上漲，即使出口商能夠成功取得貨櫃，亦擔憂歐美等地碼頭擠塞，買家或因到貨時間延誤而拒絕收貨及付款，令香港中小企承擔具大損失。經民聯建議港府增加空運飛機及班次，提升空運貨物數量，紓解海運壓力。

經民聯立法會香港付貨人委員會主席林宣武補充，以往每100只貨櫃，若有70只貨櫃會將貨物運至歐洲後返回亞洲，需時30至40日；現時則每100只貨櫃只有30只貨櫃返回亞洲，更需耗時5至6個月。然而，除內地以外，並無國家增加港口，造成「船多、量多，無碼頭」的情況。他表示，看不到這個混亂情況會在短時間內好轉，甚或持續到明年第一季及第二季。

同為經民聯的立法會議員吳永嘉表示，涉及專利、季節性，或已經印上公司商標的的貨物，若到達目的地後被買家拒絕收貨，則不能轉售，直接影響廠商的現金流。另外，珠江三角洲近期短電，加上行業勞動力短缺，對於在內地設廠的香港企業有極大影響。

他表示，香港客運飛機及貨運飛機均由港府監管，惟近兩年客運飛機減少，同時貨運數量不跌反升，建議港府加快審批程序，將客運飛機轉為貨運飛機，增加貨運飛機的供應，並靈活調動客運飛機飛行時間及班次，增加貨運量。

吳永嘉強調，增加空運數量對香港出口商而言僅屬輔助作用，港府應同時與不同的船公司商討，提供更多空置貨櫃予出口商使用；同時與其他國家商議，加快完成海運貨櫃在目的地卸貨的速度，減低海運運費。

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