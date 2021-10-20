珠澳通關免隔離 中港通關仍遙遙無期

19日中午12時起，經珠澳口岸入境人員持48小時內核酸陰性證明即可通關，免除14天隔離醫學觀察。圖為廣東省珠海市旅客經青茂口岸入境。（中新社）

疫情 持續快兩年，隨著鄰近的澳門 於19日起與珠海通關，香港 與內地通關問題近日備受關注。全國政協副主席、香港前特首梁振英撰文指，進入內地要免隔離，最直接就是使用內地的健康碼，他又引述「爺孫騎驢」的故事，批評有人「阻住地球轉」。

截至昨日下午5時，逾5.8萬人經澳門各口岸出入境。反觀香港與內地通關仍遙遙無期，政制及內地事務局指出，香港與內地生活方式和文化有差異，導致疫情防控措施有不同，如要達致通關，兩地防控措施需盡量一致，至少令內地放心。

梁振英19日於社交網撰文，指任何人要進入邊界的另一方，都必須滿足對方的入境要求，這是常識，因此要進入內地要免隔離，最直接了當的做法就要用內地的健康碼。他指如不喜歡大可不去內地，無謂「阻住個地球轉」，又批評有人將簡單事情複雜化。

珠海市疫情防控指揮部辦公室18日發布通告，19日中午12時起，經珠澳口岸入境人員需持48小時內核酸檢測陰性結果證明。這意味屆時入境珠海不再需要14天集中隔離醫學觀察。澳門自9月中旬爆發本輪本地疫情，9月25日啟動全民檢測，至今已25天才得以恢復通關。

文匯報報導，有澳門外地僱員說，自己已留澳大半個月，期待今次能如期順利通關。也有經常往返粵澳人士稱，支持健康碼記錄行程以便防疫溯源。據澳門衞生部門透露，計畫推出健康碼的手機App版，屆時可增加行程記錄等相關功能，進入測試階段。

另據港媒報導，昨早約10時，澳門連接珠海拱北口岸的關閘廣場已大排長龍，擠滿準備離開澳門的人，有人更早於早上7時已經到場。中午12時正式「通關」後，逾百人湧入關閘離境大堂。澳門治安警公布，截至昨午5時，逾5.8萬人經各口岸出入境，當中逾4.1萬人出境。