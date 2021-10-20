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香港反送中參與暴動、蒙面等罪成 5中大生各判囚近5年

香港新聞組／香港20日電
2019年11月12日在香港中文大學內，反送中抗爭者與警方爆發激烈衝突。（Getty Images）
2019年11月12日在香港中文大學內，反送中抗爭者與警方爆發激烈衝突。（Getty Images）

2019 年11月11日，香港反送中運動期間，香港中文大學爆發激烈警民衝突，5名中大學生被控於二號橋及環迴東路一帶參與暴動、蒙面等罪。之前經審訊後，全部人被裁定所有控罪罪成。香港區域法院暫委法官張潔宜表示，考慮暴動規模等因素後，須判處阻嚇性刑罰，19日於西九龍裁判法院判5人監禁4年9個月至4年11個月。

2019年「反送中」爆發後，11月11日有人在中大發起「黎明行動」，其後大批學生及示威者占據校園及通往校園的行人橋，一些人向橋下的高速公路投擲雜物堵路，期間與警方發生衝突。示威及衝突期間，警方曾進入校園施放催淚彈並拘捕上述5名中大學生，其後起訴他們暴動罪及違反「禁蒙面法」。

明報報導，5名被告案發時全為中大學生，依次為劉晉旭（23歲）、符凱晴（23歲）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22歲）。另符凱晴和許貽顓各被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

報導說，暫委法官張潔宜判刑時指出，當日4次衝撃的示威者人數僅約數十人，他們在警告下仍不散去，其間向警方投擲23枚汽油彈，又以口罩及雨傘掩蓋身分逃避罪責。5名被告其後被截停，無證據顯示頭3次衝撃已在場，但當日情況被傳媒廣泛報導，他們不可能不知道現場情況，他們穿深色衣物戴護具到場，可見有意圖或鼓勵他人參與，符凱晴和許貽顓帶備螺絲批及扳手（又稱士巴拿）亦是有備而來。單看第4次衝撃，示威者在短短兩分鐘內向警方強烈攻勢，投擲5枚汽油彈，現場火光熊熊，濃煙四處，有如「戰場」。

報導指出，張官續稱，示威者不斷進出，各人加入起鼓勵作用，衝撃才可維持一個多小時，基於整體嚴重性，不應只考慮第4次衝撃的情況，即使5名被告當中無帶領角色，亦無實質參與，都不應只考慮其個人行為，並引述案例指出須判以阻嚇性刑罰，即時監禁是唯一選擇。

報導稱，暴動罪而言，以監禁5年作量刑起點，蒙面罪則為3個月起點。考慮5人年輕和無案底，酌情扣減刑期。惟次被告在另案保釋期間犯下本案，需加刑2個月至4年11個月。

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