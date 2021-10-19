太累了？林鄭日間連趕3場活動 晚上驚傳跌倒骨折

林鄭月娥18日晚間在禮賓府跌倒，右手骨折。圖為林鄭18日出席一個有關粵港澳大灣區的論壇時致辭。(新華社)

香港 特首林鄭月娥 昨晚在禮賓府跌倒，右手骨折，自行前往醫院就醫，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折。林鄭接受醫生建議留院觀察，並暫時休假，由政務司長李家超署理行政長官職務。

綜合媒體報導，林鄭跌倒當天（18日），行程可謂滿檔。上午在馬鞍山體育館主持東京「帕奧」香港代表團返港歡迎儀式；其後又出席2021粵港澳大灣區高峰論壇，並於台上發言。下午再出席深水埗地區康健中心開幕典禮，並為典禮致辭。林鄭13日並曾應中國商務部邀請，前往廣州出席廣交會暨珠江國際貿易論壇，並於14日會晤廣州市委書記張碩輔及市長溫國輝。

香港01報導，說來湊巧，在港府現任女性高官中，除了林鄭月娥外，至少曾有兩名高官因跌倒導致手部骨折，分別是律政司司長鄭若驊及食物及衛生局局長陳肇始，其中陳肇始昨日出席活動時手腕仍需包紮。

鄭若驊2019年11月14日於倫敦出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭數十名反對「修例」示威者包圍，混亂中鄭若驊跌倒，由工作人員護送離開。鄭若驊左手手腕受傷，前手臂有骨折，手腕有部分脫位，需要進行手術。

陳肇始則至少三次因跌倒致手部受傷。早於2015年10月，時任食衞局副局長的陳肇始健身 時失足，右手虎口位舟骨骨裂。2019年3月，陳肇始出席公開活動時於升降機跌倒，導致輕微骨裂並觸及手腕舊患。今年6月，陳肇始出席立法會大會時，被發現左手腕及手臂紮上繃帶，對外稱意外跌倒。7月出席活時，則稱是因辦公室廁所地面濕滑，不小心跌倒。