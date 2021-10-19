香港基本法23條立法 鄧炳強：研究加入間諜罪

香港計畫在下屆立法會會期內完成基本法第23條立法，並研究加入間諜罪。（中通社）

香港 保安局局長鄧炳強表示，計畫在下屆立法會會期內完成基本法第23條立法，並研究在立法中加入間諜 罪。

中央社引述香港文匯報網站昨日刊登的鄧炳強專訪，鄧炳強指出，香港國安法的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪主要針對「代理人」，但對真正的外國間諜「沒有怎麼涵蓋到」。他說，「修例」風波發生至今，很多證據顯示香港存在間諜活動，而美國中央情報局日前更宣布成立「中國 任務中心」，加強收集情報。他說，「這些是什麼人，不是間諜是什麼呢？」面對外國的「長臂」，香港有必要立法加強規管間諜活動。

鄧炳強本月初也曾公開說，未來基本法第23條進行立法時，可能會加強著墨於間諜罪，並提到美國中央情報局有「中國任務中心」，政府當局有需要應對。鄧炳強當時說，基本法23條列明香港需要立法禁止7類罪行，當中5類並未包含在香港國安法內，即使現行的刑事罪行條例也不足以應對。

香港基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

2019年香港爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大去年主動為香港訂定國安法，但只納入23條部分規定，其餘留待港府自行立法。