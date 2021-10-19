1小時點票1.6張鬧奇聞後 明年特首選舉仍採人工點票

香港明年3月的特首選舉，將採用人工點票。圖為9月間舉行的香港選舉委員會選舉投票。(新華社資料照片)

9月香港 選舉委員會選舉鬧出一個小時點票1.6張的奇聞後，香港當局決定，明年3月的香港特首選舉，將採用人工點票。

香港立法會政制事務委員會舉行會議，港府政制及內地事務局交代明年3月舉行特首選舉的安排，説只要候選人取得超過750張有效選票，即屬當選，否則選舉主任會安排下一輪提名 及投票 。而由於選委會選舉點票安排引致輿論抨擊，當局決定改變點票安排。

9月19日舉行的香港選舉委員會選舉，1500名選委席有當然委員和機構提名委員。香港選舉管理委員會主席馮驊說，選委會界別分組選舉只是由412名候選人，競逐13個界別分組的364個選委席位。在有競爭的界別中，只有近5000名合資格已登記選民投票。這場選舉在票站關門後近14小時才宣布結果，當日約265名點票人員，由開啓首個票箱開始計算，每人每小時平均處理1.6張選票。

香港特首選舉投票日定在明年3月27日，當局強調，已汲取經驗及教訓，會確保年底立法會選舉，以及明年3月特首選舉運作暢順，由於特首選舉的選民人數較少，選舉事務處會安排人工點票，並調配內部人手作點票員。

雖然現任特首林鄭月娥還沒宣布要競逐連任，但港府政制及內地事務局副秘書長陳潔玲說，若現任有意競選下屆特首，並使用現有資源，需要明確攤分特首職務及競選活動，並記錄和申報一切有關競選活動的開支。

港府還將首度作出安排令在內地的選民投票，意向是合適的出入境管制站設置投票設施。