繼學生會後 香港中大聯合學生會幹事會也解散

中大聯合書院學生會在社交網站宣布解散，全體內閣成員請辭。(取材自臉書)

繼香港 中文大學（中大）學生會日前宣布解散後，校內聯合書院學生會幹事會昨日在社交媒體宣布解散。聲明形容，「校方將脅逼獨立註冊之魔爪伸向書院學生會」，在別無選擇下，宣布全數內閣成員請辭，並解散聯合書院學生會幹事會。聯合書院學生會成立於1962年，由中大9個書院學生會組成。

香港01報導，聲明指出，歷屆聯合學生會肩負重任，屢就院政、校政以至時政等不公義議題發聲，弘揚書院校訓「明德新民」之精神，亦在象牙塔以外推己及人，關心社會。不過在當今情勢下，形容「實踐校訓的空間恐怕也寥寥無幾」。

聲明又提到，聯合書院學生會幹事會59年歷史，「於今天正式走到盡頭，感到有負前人多年來的血與汗」，向每一位聯合人致歉，並說「如今壯志未酬，縱有萬般不甘，卻無絲毫後悔，衷心感激各位支持」。

幹事會最後引述書院校歌，「浩浩青天，昭昭白日。爾式爾瞻，唯精唯一」作結，並說「就此別過，後會無期」。對於指控「校方將脅逼獨立註冊之魔爪伸向書院學生會」，聲明並未作進一步解釋。

另據明報報導，中大學生報引述消息人士指稱，書院學生會日前被校方要求向警務處註冊，但校方未提註冊期限或不註冊後果，也未交代書院學生會屬下團體的法律地位、行政事務等將交由哪個部門負責。據了解，學生的考慮因素涉及自身安全問題。

書院學生過去多就校政、社會事件發表聯合聲明，包括聯合學生會的7個學生會，今年3月曾批校方粗暴瓦解學生會體制；在2019年「反送中 」期間，各書院學生會也曾聲明譴責警方對參與集會者過度用武。

曾於1980年代擔任聯合學生會會長的立法會議員梁美芬表示，有感現時的學生「走偏了」，不能怪學校要求他們獨立註冊。梁美芬形容，學生會走到解散這步是不聽勸告的「政治跳崖」。而2011年任聯合學生會會長、全國港澳研究會成員林朝暉則表示，不清楚校方給了什麼壓力，「只是好奇在解散、或者獨立註冊之間，沒有改組、商討改革的可能？」