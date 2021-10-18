港一小學招聘校長 愛國列入條件

元朗商會小學一九四六年創校，辦學團體為元朗商會教育促進有限公司，現任校長黎玉潮，該校已就明年9月到任的新校長展開招聘。（取材自元朗商會小學網站）

內地教育部 曾表示期望香港 實現「愛國者治教」，有學校將「愛護國家」納入校長招聘條件。

明報綜合求職平台報導，至少12間中小學早前展開招聘校長程序，大多要求明年9月1日到任。各校列舉不同申請條件或資格要求，不少期望申請人具教育熱誠、領導才能等。元朗商會小學則要求申請人須有教育理想、抱負和使命感，愛護國家，認同辦學宗旨，願意委身於教育工作。

元朗商會小學回覆查詢時稱，既然學生需學習和認識《基本法》，學校亦有責任讓學生認識一國兩制及國家安全的重要，「校長具備愛護國家的情操應是理所當然」。被問到如何衡量申請人「愛護國家」程度，該校稱「校長遴選委員會」會根據申請人在申請函及面談時的表述，評核申請人各方面的條件；除了學歷及資格認證外，並無就某一項的條件訂定具體指標。

據報導，退休 中學校長戴德正表示，按遴選程序，學校知道有校長出缺，會組成由校董會、辦學團體和部分獨立人士組成的籌組遴選委員會，並負責撰寫招聘廣告，決定列出哪些申請條件。他形容現時未見校長流失潮，「其實每年都有一百、幾十個（校長離職），是正常數字」。

另一名校長說，據他了解，本學年有約90名新中小學校長上任。對於有學校將愛護國家納入申請人條件，他認為有助大家了解學校要求，「明白他們（學校）的不同意識形態，但現時未見大的辦學團體也做，可見是個別例子，仍未成氣候」。他估計學校可在末輪面試，透過問題測試申請人會否作出一些聲明（declare），「講自己不會做什麼事」。但他續說並非要求所有人表態，指「人見工，工搵人」，建議申請人若覺得不適合便不要應徵。