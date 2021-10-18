我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神棄之地的肉票危機：美加傳教士「海地黑幫綁架案」

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

港一小學招聘校長 愛國列入條件

香港新聞組／香港18日電
元朗商會小學一九四六年創校，辦學團體為元朗商會教育促進有限公司，現任校長黎玉潮，該校已就明年9月到任的新校長展開招聘。（取材自元朗商會小學網站）
元朗商會小學一九四六年創校，辦學團體為元朗商會教育促進有限公司，現任校長黎玉潮，該校已就明年9月到任的新校長展開招聘。（取材自元朗商會小學網站）

內地教育部曾表示期望香港實現「愛國者治教」，有學校將「愛護國家」納入校長招聘條件。

明報綜合求職平台報導，至少12間中小學早前展開招聘校長程序，大多要求明年9月1日到任。各校列舉不同申請條件或資格要求，不少期望申請人具教育熱誠、領導才能等。元朗商會小學則要求申請人須有教育理想、抱負和使命感，愛護國家，認同辦學宗旨，願意委身於教育工作。

元朗商會小學回覆查詢時稱，既然學生需學習和認識《基本法》，學校亦有責任讓學生認識一國兩制及國家安全的重要，「校長具備愛護國家的情操應是理所當然」。被問到如何衡量申請人「愛護國家」程度，該校稱「校長遴選委員會」會根據申請人在申請函及面談時的表述，評核申請人各方面的條件；除了學歷及資格認證外，並無就某一項的條件訂定具體指標。

據報導，退休中學校長戴德正表示，按遴選程序，學校知道有校長出缺，會組成由校董會、辦學團體和部分獨立人士組成的籌組遴選委員會，並負責撰寫招聘廣告，決定列出哪些申請條件。他形容現時未見校長流失潮，「其實每年都有一百、幾十個（校長離職），是正常數字」。

另一名校長說，據他了解，本學年有約90名新中小學校長上任。對於有學校將愛護國家納入申請人條件，他認為有助大家了解學校要求，「明白他們（學校）的不同意識形態，但現時未見大的辦學團體也做，可見是個別例子，仍未成氣候」。他估計學校可在末輪面試，透過問題測試申請人會否作出一些聲明（declare），「講自己不會做什麼事」。但他續說並非要求所有人表態，指「人見工，工搵人」，建議申請人若覺得不適合便不要應徵。

教育部 退休 香港

上一則

養家、養娃、養自己… 農村留守老人與孤獨的距離

下一則

港打針人數仍偏低

延伸閱讀

移民信箱／I-539轉O-3未獲准 I-485申請也會被拒

移民信箱／I-539轉O-3未獲准 I-485申請也會被拒
南加香港商會 理事會換屆

南加香港商會 理事會換屆
南加香港商會會員大會 分享港美商機

南加香港商會會員大會 分享港美商機
洛杉磯台美商會 再捐10萬片口罩送華埠

洛杉磯台美商會 再捐10萬片口罩送華埠

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬