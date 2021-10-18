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「八國聯軍」違國安法 香港誠品下架

香港新聞組／香港18日電
圖為位於香港新界西的「誠品書店屯門店」。（中央社）
圖為位於香港新界西的「誠品書店屯門店」。（中央社）

台灣出版的「八國聯軍乃正義之師」一書，近日在香港遭檢舉扭曲八國聯軍侵略史實。香港誠品書店販售該書被指涉嫌違反港區國安法後，目前已經全面下架。

中央社引述香港媒體報導，近日有網友在社交媒體平台指誠品書店出售一本名為「八國聯軍乃正義之師」書籍，書中竟說八國聯軍是一支因為人道危機而不得不興的仁義之師，對八國聯軍侵略中國的史實顛倒黑白，並美化西方列強的侵略。香港誠品全線店鋪已將這本書下架。

報導引述民建聯立法會議員葛珮帆表示，近日陸續收到市民向她投訴有關書籍。據她了解，已有人向警方國安處舉報及向誠品書店投訴，估計該書下架與書商收到投訴有關。

葛珮帆稱，對於該書內容感到震怒，是惡意歪曲歷史、醜化中國，令人憤慨。至於書籍內容有否違反港區國安法，她認為要視乎出版目的，例如是否為了煽動仇恨針對中國、背後是否涉及外國勢力及資金，「當然有否違法不是我們說了就算，相信政府會調查清楚。」

另外，香港大公報引述香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈稱，這本書歪曲事實、竄改歷史、詆毀先烈、顛倒是非黑白、美化八國聯軍侵華的惡行，抹黑國家，挑起仇恨、撕裂社會，出售該書可能觸犯港區國安法第30條的規定，最高可處終身監禁或10年以上有期徒刑。另外，可能觸犯刑事罪行條例第9、10條的煽動意圖罪，最高可判3年監禁。他又促請執法部門盡快展開調查，依法追究相關人士的刑事責任。

「八國聯軍乃正義之師」是台灣時報文化出版公司於今年7月20日出版。誠品線上目前仍在銷售這本書。

根據該書簡介，「八國聯軍乃正義之師」作者劉淇昆，又名劉秉和，出生在中國北京。父母親是傑出的知識分子，1957年「反右」運動中均被定為「極右」，從此全家蒙受苦難。毛時代結束後赴香港定居，1988年移民加拿大，定居在溫哥華。

劉淇昆畢業於加拿大蘭加拉學院（Langara College）電腦專業。畢業後從事電腦軟件設計、開發工作，直至退休。退休後，不時在媒體從事時事評論，呼籲中國的憲政民主。興趣廣泛；對中外歷史均有涉獵。

台灣出版的「八國聯軍乃正義之師」一書，近日在香港遭檢舉扭曲史實。香港誠品書店販售...
台灣出版的「八國聯軍乃正義之師」一書，近日在香港遭檢舉扭曲史實。香港誠品書店販售該書被指涉嫌違反港區國安法後，目前已全面下架。（圖取自誠品書店網頁eslite.com）

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