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港打針人數仍偏低

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨天錄得3宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，均帶變種病毒。當中兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。其中兩人在檢疫期間檢測確診，另一人抵港時在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

大公報報導，香港近期日均接種新冠疫苗數字持續偏低，昨日僅有約8200人接種疫苗，當中約有2600人打第一針。截至昨日，香港累計有約456.1萬人接種至少一針，占合資格人口的67.7%。

另據香港文匯報報導，同為特區的澳門去年5月與內地恢復正常通關，且當時澳門版健康碼並不具備追蹤功能，顯示澳門的抗疫水平和市民配合度優於香港。

據報導，去年5月香港正進入第二波疫情尾聲，仍有小量新增輸入個案。而截至去年5月2日，澳門則已連續24天無新增確診，累計亦僅有45宗個案。去年5月11日起，澳門已開始實施嚴格的入境限制措施，禁止未持有7天內核酸陰性證明的非澳門居民進入。顯然當時澳門的疫情更平穩，更令內地部門放心。

去年7月，香港第三波疫情來襲，曾連續多日每天新增逾百宗本土個案，疫情遲遲未能受控。9月1日至14日，在中央政府支持下，香港才推行社區普及檢測計畫。反觀澳門，每次出現疫情反彈，政府會迅速組織全民檢測，正如近期的第三次全民檢測，於本月4日至7日短短3天內，便有68萬人參與採樣，涵蓋幾乎全部澳門居住人口。

澳門 香港 檢測

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